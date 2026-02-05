Лавров цинічно виправдав удари по енергетиці України

Глава російського МЗС Сергій Лавров цинічно заявив, що Росія нібито не починала атак на цивільні об'єкти, а саме Україна першою почала бити по її енергооб'єктах.

"Ми ніколи не починали цих дій. Саме українці почали першими бити по енергетичних та інших цивільних об'єктах, включаючи житлові будинки, магазини, лікарні", - нафантазував Лавров. Крім того, він заявив про нібито багато "прикладів прояву Росією доброї волі", і звинуватив Україну у порушенні попередніх домовленостей про "енергетичне перемир'я".