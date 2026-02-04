ua en ru
Головна » Новини » Політика

Навіщо РФ потрібне було "енергетичне перемир'я": в ISW розкрили стратегію Кремля

Середа 04 лютого 2026 10:05
UA EN RU
Навіщо РФ потрібне було "енергетичне перемир'я": в ISW розкрили стратегію Кремля Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Кремль, ймовірно, спробує представити своє буцімто дотримання "енергетичного перемир'я" як значну поступку для отримання важелів впливу на наступному раунді переговорів в Абу-Дабі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Читайте також: Україна передала США деталі щодо всіх обстрілів після "згоди" РФ не бити по енергетиці

Аналітики переконані, що масована комбінована російська атака у ніч на 3 лютого лише підтвердила, що Росія ніколи не мала наміру використовувати мораторій на енергетичні удари для деескалації війни або серйозного просування ініційованих США мирних переговорів.

Як зазначили в ISW, Росія і раніше пропонувала короткострокові припинення вогню, щоб імітувати зацікавленість у мирному врегулюванні війни, при цьому неодноразово відкидаючи заклики України та США до більш тривалого або постійного мораторію на далекобійні удари або припинення вогню.

"Кремль, ймовірно, спробує представити дотримання цього короткострокового мораторію на енергетичні удари як значну поступку, щоб отримати важелі впливу на майбутніх мирних переговорах, навіть незважаючи на те, що використовував ці кілька днів для накопичення ракет для більш масштабного удару", - вважають аналітики.

Водночас в ISW підкреслюють, що це перемир'я не є значною поступкою з боку Росії, оскільки російські війська продовжували завдавати ударів по українській логістиці та інфраструктурі під час мораторію - просто переключившись з однієї цілі на іншу.

Енергетичне перемир'я

Нагадаємо, 29 січня президент США Дональд Трамп заявив, що попросив російського диктатора Володимира Путіна тимчасово припинити обстріли української енергетики через сильні морози.

Запропоноване "енергетичне перемир'я" мало тривати один тиждень. Водночас прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Москва погодилася припинити удари тільки до 1 лютого.

"Енергетичне перемир'я" почалося 30 січня, але вже у ніч на 3 лютого росіяни завдали масованих ударів по енергетичних об'єктах у низці областей України. Внаслідок масованого обстрілу велика кількість українців залишилися без опалення.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що Росія порушила так зване "енергетичне перемир'я" і дочекалася для атаки найхолодніших днів цієї зими.

А президент США Дональд Трамп заявив, що порушення домовленостей не було.

Тим часом посольство України передало Державному департаменту США детальну інформацію щодо всіх обстрілів, які відбувалися з моменту "згоди" Росії на "енергетичне перемир'я".

Російська Федерація Кремль Мирні переговори Перемир'я Росії та України Війна в Україні
