Навіщо РФ потрібне було "енергетичне перемир'я": в ISW розкрили стратегію Кремля

Кремль, ймовірно, спробує представити своє буцімто дотримання "енергетичного перемир'я" як значну поступку для отримання важелів впливу на наступному раунді переговорів в Абу-Дабі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики переконані, що масована комбінована російська атака у ніч на 3 лютого лише підтвердила, що Росія ніколи не мала наміру використовувати мораторій на енергетичні удари для деескалації війни або серйозного просування ініційованих США мирних переговорів.

Як зазначили в ISW, Росія і раніше пропонувала короткострокові припинення вогню, щоб імітувати зацікавленість у мирному врегулюванні війни, при цьому неодноразово відкидаючи заклики України та США до більш тривалого або постійного мораторію на далекобійні удари або припинення вогню.

"Кремль, ймовірно, спробує представити дотримання цього короткострокового мораторію на енергетичні удари як значну поступку, щоб отримати важелі впливу на майбутніх мирних переговорах, навіть незважаючи на те, що використовував ці кілька днів для накопичення ракет для більш масштабного удару", - вважають аналітики.

Водночас в ISW підкреслюють, що це перемир'я не є значною поступкою з боку Росії, оскільки російські війська продовжували завдавати ударів по українській логістиці та інфраструктурі під час мораторію - просто переключившись з однієї цілі на іншу.