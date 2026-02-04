ua en ru
Україна передала США деталі щодо всіх обстрілів після "згоди" РФ не бити по енергетиці

Середа 04 лютого 2026 08:56
UA EN RU
Україна передала США деталі щодо всіх обстрілів після "згоди" РФ не бити по енергетиці Фото: посол України в США Ольга Стефанішина (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Посольство України передало Державному департаменту США детальну інформацію щодо всіх обстрілів, які відбувалися з моменту "згоди" Росії на "енергетичне перемир'я".

Про це посол України в США Ольга Стефанішина заявила під час спілкування з пресою на полях Ukrainian Week у Вашингтоні, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Читайте також: "Путін дотримав слова": Трамп відкинув звинувачення Зеленського щодо порушення РФ перемир'я

"Посольство сьогодні (3 лютого - ред.) передало в Державний департамент детальну інформацію про всі обстріли, які відбувалися з моменту оголошення так званої "згоди" Росії на перемир'я. Дуже детальна інформація надана сьогодні за результатами нічного обстрілу", - сказала Стефанішина.

За її словами, інформацію про російські удари підготували у взаємодії зі Збройними силами та Міністерством енергетики.

Стефанішина впевнена, що ці дані вплинуть на переговори, оскільки підважують позицію Росії. Посолка сподівається, що американська сторона обере підхід "менше ілюзій, більше тиску".

Посол також розповіла, що робота української делегації насамперед зосередиться на лобіюванні в Конгресі законопроєкту про санкції проти країн, які купують російські енергоресурси. В обох палатах зареєстровано щонайменше три таких законопроєкти, і посольство закликає поставити їх на голосування.

Енергетичне перемир'я

Нагадаємо, 29 січня президент США Дональд Трамп заявив, що звернувся до російського диктатора Володимира Путіна з проханням тимчасово припинити обстріли українських міст та енергетичних об'єктів через різке похолодання, а запропонована пауза мала тривати один тиждень.

Водночас прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Москва погодилася припинити удари тільки до 1 лютого.

"Енергетичне перемир'я" почалося 30 січня, але вже у ніч на 3 лютого окупанти завдали масованих ударів по енергетичних об'єктах у низці областей України. Внаслідок масованого обстрілу велика кількість українців залишилися без опалення в сильні морози.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія порушила так зване "енергетичне перемир'я" і дочекалася для атаки найхолодніших днів цієї зими. За його словами, Москва може робити ставку на війну.

Водночас президент США Дональд Трамп заявив, що порушення домовленостей не було.

