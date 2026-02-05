Лавров цинично оправдал удары по энергетике Украины

Глава российского МИДа Сергей Лавров цинично заявил, что Россия якобы не начинала атак на гражданские объекты, а именно Украина первой начала бить по ее энергообъектам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Кроме того, он заявил о якобы многих "примерах проявления Россией доброй воли", и обвинил Украину в нарушении предыдущих договоренностей об "энергетическом перемирии".

"Мы никогда не начинали этих действий. Именно украинцы начали первыми бить по энергетическим и другим гражданским объектам, включая жилые дома, магазины, больницы", - нафантазировал Лавров.

Энергетическое перемирие

Напомним, 29 января президент США Дональд Трамп заявил, что попросил российского диктатора Владимира Путина временно прекратить обстрелы украинской энергетики из-за сильных морозов. По его словам, диктатор согласился на предложение.

Предложенное "энергетическое перемирие" должно было длиться одну неделю. В то же время пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва согласилась прекратить удары только до 1 февраля.

"Энергетическое перемирие" началось 30 января, но уже в ночь на 3 февраля россияне нанесли массированные удары по энергетическим объектам в ряде областей Украины. В результате массированного обстрела большое количество украинцев остались без отопления в сильные морозы.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия нарушила "энергетическое перемирие" и дождалась для атаки самых холодных дней этой зимы. В то же время Трамп заявил, что нарушения договоренностей не было.

Тем временем посольство Украины передало Государственному департаменту США подробную информацию обо всех обстрелах, которые происходили с момента "согласия" России на "энергетическое перемирие".