ua en ru
Чт, 05 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Обстрел Киева ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Лавров цинично оправдал удары по энергетике Украины

Россия, Четверг 05 февраля 2026 19:33
UA EN RU
Лавров цинично оправдал удары по энергетике Украины Фото: Сергей Лавров (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Глава российского МИДа Сергей Лавров цинично заявил, что Россия якобы не начинала атак на гражданские объекты, а именно Украина первой начала бить по ее энергообъектам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Читайте также: Зачем РФ нужно было "энергетическое перемирие": в ISW раскрыли стратегию Кремля

"Мы никогда не начинали этих действий. Именно украинцы начали первыми бить по энергетическим и другим гражданским объектам, включая жилые дома, магазины, больницы", - нафантазировал Лавров.

Кроме того, он заявил о якобы многих "примерах проявления Россией доброй воли", и обвинил Украину в нарушении предыдущих договоренностей об "энергетическом перемирии".

Энергетическое перемирие

Напомним, 29 января президент США Дональд Трамп заявил, что попросил российского диктатора Владимира Путина временно прекратить обстрелы украинской энергетики из-за сильных морозов. По его словам, диктатор согласился на предложение.

Предложенное "энергетическое перемирие" должно было длиться одну неделю. В то же время пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва согласилась прекратить удары только до 1 февраля.

"Энергетическое перемирие" началось 30 января, но уже в ночь на 3 февраля россияне нанесли массированные удары по энергетическим объектам в ряде областей Украины. В результате массированного обстрела большое количество украинцев остались без отопления в сильные морозы.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия нарушила "энергетическое перемирие" и дождалась для атаки самых холодных дней этой зимы. В то же время Трамп заявил, что нарушения договоренностей не было.

Тем временем посольство Украины передало Государственному департаменту США подробную информацию обо всех обстрелах, которые происходили с момента "согласия" России на "энергетическое перемирие".

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Украина Лавров Война в Украине
Новости
Украина и РФ провели первый за 4 месяца обмен пленными: кого удалось вернуть
Украина и РФ провели первый за 4 месяца обмен пленными: кого удалось вернуть
Аналитика
Мир без контроля. Как Путин и Трамп развязывают руки ядерным арсеналам США и РФ
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Мир без контроля. Как Путин и Трамп развязывают руки ядерным арсеналам США и РФ