Квитки на електрички тепер у смартфоні: УЗ відкрила онлайн-продаж у ще 7 областях
"Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на приміські рейси онлайн у ще семи областях. Оформити поїздку можна за лічені секунди й без черг - через мобільний застосунок.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу АТ "Укрзалізниця" у Facebook.
Які області України додали до переліку
"Онлайн-квитки на приміські поїзди західних областей - у застосунку УЗ", - розповіли українцям.
Уточнюється, що "Укрзалізниця" розширила функціонал мобільного застосунку.
"Відтепер пасажири ще 7 областей країни мають змогу купувати квитки на приміські рейси прямо в телефоні", - пояснили у компанії.
До вже наявних областей додали онлайн-квитки:
- у Львівській області;
- у Волинській області;
- у Тернопільській області;
- у Рівненській області;
- в Івано-Франківській області;
- у Закарпатській області;
- у Чернівецькій області.
Що гарантує пасажиру електронний квиток
Згідно з інформацією УЗ, запроваджені зміни - важливий крок у цифровій трансформації, що підвищує якість обслуговування та робить кожну подорож комфортнішою.
Пасажирам повідомили також, що електронний квиток:
- зберігається в застосунку;
- гарантує швидку посадку;
- дозволяє здійснити покупку за лічені секунди.
Публікація УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Як отримати квиток на поїзд "у кілька кліків"
Для того, щоб отримати онлайн-квиток у телефоні, потрібно:
- завантажити застосунок УЗ (створений за підтримки Mastercard);
- перейти у розділ "Приміські";
- обрати точки відправлення;
- оформити квиток.
Насамкінець українцям нагадали, що застосунок УЗ - доступний як для IOS, так і для Android.
"Забудьте про черги - обирайте застосунок "Укрзалізниці", - підсумували у компанії.
