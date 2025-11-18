Відтепер квитки на електрички можна купити онлайн: як працює новий сервіс УЗ
Квитки на приміські поїзди та City Express в Україні відтепер можна купити онлайн - "Укрзалізниця" запустила нову функцію у своєму застосунку.
Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на "Укрзалізницю".
Тепер пасажирам не потрібно стояти в чергах або шукати каси - достатньо обрати напрямок у розділі "Приміські" або "City Express", додати багаж за потреби та оплатити поїздку онлайн.
Хто може купити квитки онлайн
Першими до нового сервісу підключені Київська, Вінницька, Житомирська, Полтавська, Миколаївська, Одеська, Кіровоградська, Дніпропетровська, Чернігівська, Хмельницька, Черкаська області та частково Херсонська і Запорізька.
Пільгові категорії пасажирів зможуть користуватися онлайн-купівлею згодом, наразі доступні лише повні та дитячі квитки.
Зазначимо, у застосунку користувачі зможуть отримати доступ до таких функцій: збереження історії пошуку, актуальна інформація про рейси, швидка купівля квитків, сучасний інтерфейс і відсутність необхідності зберігати окремий файл з квитком.
Застосунок "Укрзалізниці" запрацював у 2022 році, ним користуються понад 5,5 млн людей. У компанії зазначають, що 90% усіх квитків на залізницю купуються онлайн, з яких 70% оформляються через мобільний застосунок.
Завантажити застосунок можна для iOS та Android за посиланням.
Безкоштовні поїздки Україною
Нагадаємо, "Укрзалізниця" з 1 грудня запускає програму безкоштовних залізничних поїздок "УЗ-3000", яка діятиме протягом чотирьох місяців у "низький сезон".
Через війну обсяги вантажних перевезень різко впали, і більше не покривають реальної собівартості пасажирських рейсів. Уряд виділяє "Укрзалізниці" кошти на підтримку, а програма "УЗ-3000" має дозволити перевозити реальних пасажирів без підвищення тарифів.
Пілотний запуск у грудні - на прифронтові маршрути. У січні-лютому програма діятиме на інших напрямках. Українці зможуть безкоштовно подорожувати до 3000 км - це еквівалент найдовшого маршруту в країні.
Програма буде доступна всім дорослим та дітям (через акаунт батьків). Попередньо - до чотирьох квитків на людину. Доступні лише плацкарт і купе, без СВ, першого класу та закордонних рейсів. Щомісяця "УЗ" планує надавати 200-250 тис. таких квитків.
Квитки оформлюватимуться через застосунок "Укрзалізниці" - з окремим розділом для бонусних кілометрів. Для людей без смартфонів планують створити офлайн-центри допомоги. Мінімальні технічні платежі можуть скасувати, щоб поїздки були повністю безкоштовними.