Билеты на электрички теперь в смартфоне: УЗ открыла онлайн-продажу в еще 7 областях

12:04 03.04.2026 Пт
2 мин
Об очередях в пригородных кассах можно забыть
aimg Ирина Костенко
УЗ расширила онлайн-продажу билетов на пригородные поезда (фото иллюстративное: Getty Images)

"Укрзализныця" открыла продажу билетов на пригородные рейсы онлайн в еще семи областях. Оформить поездку можно за считанные секунды и без очередей - через мобильное приложение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АО "Укрзализныця" в Facebook.

Читайте также: Поезд может стать мишенью: когда эвакуируют пассажиров УЗ и как уберечь жизнь (инструкция)

Какие области Украины добавили в перечень

"Онлайн-билеты на пригородные поезда западных областей - в приложении УЗ", - рассказали украинцам.

Уточняется, что "Укрзализныця" расширила функционал мобильного приложения.

"Отныне пассажиры еще 7 областей страны могут покупать билеты на пригородные рейсы прямо в телефоне", - объяснили в компании.

К уже имеющимся областям добавили онлайн-билеты:

  • во Львовской области;
  • в Волынской области;
  • в Тернопольской области;
  • в Ровенской области;
  • в Ивано-Франковской области;
  • в Закарпатской области;
  • в Черновицкой области.

Что гарантирует пассажиру электронный билет

Согласно информации УЗ, введенные изменения - важный шаг в цифровой трансформации, повышающий качество обслуживания и делающий каждое путешествие более комфортным.

Пассажирам сообщили также, что электронный билет:

  • сохраняется в приложении;
  • гарантирует быструю посадку;
  • позволяет осуществить покупку за считанные секунды.

Билеты на электрички теперь в смартфоне: УЗ открыла онлайн-продажу в еще 7 областяхПубликация УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Как получить билет на поезд "в несколько кликов"

Для того, чтобы получить онлайн-билет в телефоне, нужно:

  • скачать приложение УЗ (созданное при поддержке Mastercard);
  • перейти в раздел "Пригородные";
  • выбрать точки отправления;
  • оформить билет.

В завершение украинцам напомнили, что приложение УЗ - доступно как для IOS, так и для Android.

"Забудьте об очередях - выбирайте приложение "Укрзализныци", - подытожили в компании.

Напомним, ранее мы объясняли, как экономить на билетах УЗ по новым правилам.

Кроме того, мы рассказывали про постель в поезде - что нужно знать пассажирам о новых ценах и правилах пользования.

Читайте также, как выжить в поезде во время обстрела (инструкция УЗ).

Больше по теме:
Укрзализныця Украина Западная Украина Советы Поезда Путешествия Приложение Приложение Билеты Поезда Пассажиры
Россия атакует Украину крылатыми ракетами, есть угроза "Кинжалов"
Россия пошла в наступление. Что происходит на фронте и где будут ключевые бои
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Россия пошла в наступление. Что происходит на фронте и где будут ключевые бои