Билеты на электрички теперь в смартфоне: УЗ открыла онлайн-продажу в еще 7 областях
"Укрзализныця" открыла продажу билетов на пригородные рейсы онлайн в еще семи областях. Оформить поездку можно за считанные секунды и без очередей - через мобильное приложение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АО "Укрзализныця" в Facebook.
Какие области Украины добавили в перечень
"Онлайн-билеты на пригородные поезда западных областей - в приложении УЗ", - рассказали украинцам.
Уточняется, что "Укрзализныця" расширила функционал мобильного приложения.
"Отныне пассажиры еще 7 областей страны могут покупать билеты на пригородные рейсы прямо в телефоне", - объяснили в компании.
К уже имеющимся областям добавили онлайн-билеты:
- во Львовской области;
- в Волынской области;
- в Тернопольской области;
- в Ровенской области;
- в Ивано-Франковской области;
- в Закарпатской области;
- в Черновицкой области.
Что гарантирует пассажиру электронный билет
Согласно информации УЗ, введенные изменения - важный шаг в цифровой трансформации, повышающий качество обслуживания и делающий каждое путешествие более комфортным.
Пассажирам сообщили также, что электронный билет:
- сохраняется в приложении;
- гарантирует быструю посадку;
- позволяет осуществить покупку за считанные секунды.
Публикация УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Как получить билет на поезд "в несколько кликов"
Для того, чтобы получить онлайн-билет в телефоне, нужно:
- скачать приложение УЗ (созданное при поддержке Mastercard);
- перейти в раздел "Пригородные";
- выбрать точки отправления;
- оформить билет.
В завершение украинцам напомнили, что приложение УЗ - доступно как для IOS, так и для Android.
"Забудьте об очередях - выбирайте приложение "Укрзализныци", - подытожили в компании.
Напомним, ранее мы объясняли, как экономить на билетах УЗ по новым правилам.
Кроме того, мы рассказывали про постель в поезде - что нужно знать пассажирам о новых ценах и правилах пользования.
Читайте также, как выжить в поезде во время обстрела (инструкция УЗ).