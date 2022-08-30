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Кулеба о запрете виз для россиян: чтобы преобразить Россию, нужно закрыть дверь туристам

Новина українською →
Киев, Вторник 30 августа 2022 15:57
Кулеба о запрете виз для россиян: чтобы преобразить Россию, нужно закрыть дверь туристам Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Путешествие в Европейский союз не оказало на Россию никакого преобразующего воздействия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в Twitter.

"После упрощения визового режима в 2007 году Москва напала на Грузию, начала войну с Украиной, совершила множество преступлений - и все это при подавляющей поддержке населения. Чтобы преобразить Россию, нужно закрыть дверь российским туристам", - заявил он.

Напомним, Нидерланды требуют ввести запрет на выдачу виз для граждан России.

Кроме того, в середине августа Эстония закрыла свою границу для более чем 50 тысяч россиян с ранее выданными визами, став первой страной в ЕС, сделавшей это.

Отметим, что министры иностранных дел Европейского Союза 31 августа обсудят введение ограничений на выдачу виз гражданам России.

Ранее запрет на выдачу виз россиянам поддержали в Латвии, Польши, Финляндии и Чехии. Эти страны хотят, чтобы его ввели на уровне ЕС.

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Война России против Украины Российская Федерация Евросоюз Визовый режим Дмитрий Кулеба
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