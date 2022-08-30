Нидерланды требуют ввести запрет на выдачу виз для граждан России

Российским туристам больше не рады в Европе и поэтому им не должны выдавать шенгенские визы.

Об этом заявил министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра, сообщает РБК-Украина со ссылкой на RTL Nieuws .

В ближайшие дни министры иностранных дел европейских стран обсудят в Праге, следует ли ввести европейский запрет на въезд российских туристов.

"В Европе мы будем выступать за то, чтобы не продолжать выдавать туристические визы. Мы проведем четкое различие между визами для туристов и другими визами", - сказал Хукстра.

Другие категории включают визы для получения образования, посещения семьи, беженцев или долгосрочного пребывания.

При этом Хукстра не считает, что простые россияне должны быть наказаны за войну.

"С одной стороны, вы хотите межличностного контакта, а с другой стороны, вы хотите сделать разницу между государством Россия и российскими гражданами. В то же время мы видим, что большинство людей, приезжающих сюда, тратят деньги. Это часто богатые россияне, которые также часто связаны с режимом", - заявил министр.

Напомним, в середине августа Эстония закрыла свою границу для более чем 50 тысяч россиян с ранее выданными визами, став первой страной в ЕС, сделавшей это.

Отметим, что министры иностранных дел Европейского Союза 31 августа обсудят введение ограничений на выдачу виз гражданам России.

Ранее запрет на выдачу виз россиянам поддержали в Латвии, Польши, Финляндии и Чехии. Эти страны хотят, чтобы его ввели на уровне ЕС.

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