Премьер Эстонии назвала туристов из России угрозой национальной безопасности
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что российские туристы представляют угрозу для безопасности ее страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
"Мы действительно несем бремя. Проблема заключается в том, что мы не можем проверять всех российских туристов, которые приезжают, и мы видим, что они представляют угрозу безопасности", - заявила она в эфире телеканала Sky News.
Каллас еще раз напомнила, что путешествия в Европу являются привилегией, которой в основном пользуются туристы из Москвы и Санкт-Петербурга.
"Лишь 10% россиян путешествуют за границей, и они из Москвы и Санкт-Петербурга. Таким образом эти люди влияют на решение Кремля", - добавила она.
Напомним, что премьер Эстонии призвала немедленно прекратить выдачу виз россиянам.
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