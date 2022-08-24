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Премьер Эстонии назвала туристов из России угрозой национальной безопасности

Новина українською →
Эстония, Среда 24 августа 2022 22:03
Премьер Эстонии назвала туристов из России угрозой национальной безопасности Фото: премьер-министр Эстонии, Кая Каллас (wikimedia.org)
Автор: Дмитрий Браславский

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что российские туристы представляют угрозу для безопасности ее страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

"Мы действительно несем бремя. Проблема заключается в том, что мы не можем проверять всех российских туристов, которые приезжают, и мы видим, что они представляют угрозу безопасности", - заявила она в эфире телеканала Sky News.

Каллас еще раз напомнила, что путешествия в Европу являются привилегией, которой в основном пользуются туристы из Москвы и Санкт-Петербурга.

"Лишь 10% россиян путешествуют за границей, и они из Москвы и Санкт-Петербурга. Таким образом эти люди влияют на решение Кремля", - добавила она.

Напомним, что премьер Эстонии призвала немедленно прекратить выдачу виз россиянам.

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