Премьер Эстонии назвала туристов из России угрозой национальной безопасности

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

"Мы действительно несем бремя. Проблема заключается в том, что мы не можем проверять всех российских туристов, которые приезжают, и мы видим, что они представляют угрозу безопасности", - заявила она в эфире телеканала Sky News.

Каллас еще раз напомнила, что путешествия в Европу являются привилегией, которой в основном пользуются туристы из Москвы и Санкт-Петербурга.

"Лишь 10% россиян путешествуют за границей, и они из Москвы и Санкт-Петербурга. Таким образом эти люди влияют на решение Кремля", - добавила она.