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Кулеба про заборону віз для росіян: щоб перетворити Росію, потрібно закрити двері туристам

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Київ, Вівторок 30 серпня 2022 15:57
Кулеба про заборону віз для росіян: щоб перетворити Росію, потрібно закрити двері туристам Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Подорож до Європейського союзу не зробило на Росію ніякого перетворюючого впливу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби в Twitter.

"Після спрощення візового режиму в 2007 році Москва напала на Грузію, почала війну з Україною, скоїла безліч злочинів - і все це при переважній підтримці населення. Щоб перетворити Росію, потрібно закрити двері російським туристам", - заявив він.

Нагадаємо, Нідерланди вимагають ввести заборону на видачу віз для громадян Росії.

Крім того, в середині серпня Естонія закрила свій кордон для більш ніж 50 тисяч росіян з раніше виданими візами, ставши першою країною в ЄС, яка зробила це.

Зазначимо, що міністри закордонних справ Європейського союзу 31 серпня обговорять введення обмежень на видачу віз громадянам Росії.

Раніше заборону на видачу віз росіянам підтримали в Латвія, Польща, Фінляндія і Чехія. Ці країни хочуть, щоб його ввели на рівні ЄС.

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