Кулеба після розмови з Блінкеном: США не сумніваються у перемозі України

"Під час нашої сьогоднішньої розмови держсекретар США Ентоні Блінкен підтвердив залізну підтримку США та рішуче відкинув будь-які спроби поставити під сумнів здатність України перемагати на полі бою", - написав він.

Кулеба також підкреслив, що США залишаються надійним партнером України, зосередженим на просуванні нашої перемоги та забезпеченні справедливого миру.

Нагадаємо, у соцмережах з'явилися "засекречені військові документи" США про стан української армії перед контрнаступом.

Тим часом у Держдепі заявили, що "витік даних" не вплине на допомогу Україні від США.

Після цього CNN повідомило, що Україна нібито змінила деякі військові плани через "витік" даних, але секретар РНБО України Олексій Данілов поставив під сумнів ці заяви.

Детальніше про "витік" секретних документів США і наслідки для України - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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