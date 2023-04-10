Витоки про Україну і не тільки. Головне про скандальний "злив" документів США

Що сталося

За останні кілька днів у соцмережах було опубліковано десятки секретних документів. Як вважають західні ЗМІ, вони призначалися тим, хто має найвищий рівень допуску в США. Інформація охоплює широке коло тем - від американських оцінок ситуації в Україні до розвідувальних даних про союзників і не тільки.

Датовані лютим та березнем 2023 року документи просочилися у Twitter та YouTube. Але, як зазначають розслідувачі з Bellingcat, спочатку вони з'явилися на каналі Minecraft у популярному серед геймерів месенджері Discord. Увагу вони привернули після розміщення на початку квітня на форумі 4Chan та проросійських пабліках у Telegram.

У Bellingcat вважають, що за витоком міг стояти користувач Discord, який таким чином намагався вразити своїх друзів. За даними The Washington Post, це користувач із ніком Buy Mao з Південної Кароліни. Журналістам не вдалося вийти на нього.

Що це за документи

Це близько 100 фотографій аркушів А4 з презентації. Імовірно, її готували для учасників зустрічі представників НАТО та Збройних сил України у Німеччині 1 березня. На багатьох аркушах видно позначки "цілком таємно", але частина фото поганої якості і на них не можна розібрати важливі деталі. Як зазначає CNN, на багатьох фотографіях документи зім'яті і виглядають так, ніби їх згорнули та запхали в кишеню.

Злиті дані містять оцінки щодо російсько-української війни. Крім того, вони дають уявлення про:

гарячі точки в Україні

графік доставки західних озброєнь

дані про втрати з обох сторін тощо.

Відомо, що, як мінімум, слайд із втратами був відредагований, щоб занизити російські цифри. Це своє чергу ставить під сумнів достовірність всієї інформації.

Значна її частина взагалі не стосується України: у добірці є повідомлення різних американських розвідувальних органів про події у всьому світі - від Китаю до Ємену. Крім того, витік розкриває те, як США займаються прослуховуванням своїх союзників, таких як Південна Корея, Ізраїль та Україна. А також наголошується, що американська розвідка має широкий доступ до відомостей усередині російського уряду.

Військовий блок про Україну

У документах описується обстановка на фронтах на 2 березня. Також окремо представлено зведення про дискусії в українському керівництві та російському Генштабі. Як пише The New York Times, українське командування наприкінці лютого обговорювало ситуацію під Бахмутом (Донецька область), називаючи її "близькою до катастрофічної". Після цього було ухвалено рішення перекинути підкріплення, щоб зупинити просування супротивника та уникнути оточення міста.

В інтернеті широко розійшлося лише кілька аркушів презентації. Як з'ясувалося, частина з них містить сфальшовані дані. Наприклад, щодо оцінки втрат. Російські телеграм-канали поширили слайд, з якого випливає, що російська армія з початку вторгнення нібито втратила лише 17 000 осіб убитими, тоді як українська - понад 70 000.

За даними NYT, насправді ці цифри для російської сторони завищені, а для української - занижені. На форумі 4chan 7 квітня був опублікований оригінальний слайд із втратами, і там наступне співвідношення - до 43 500 загиблих російських військових (загальні втрати від 189 500 до 223 000) та до 17 500 українських (загальні втрати від 124 500 до 13).

Фото: злиті документи нібито американської розвідки

Як стверджує The Wall Street Journal, за оцінками США, Україна має серйозні проблеми з ППО. Зокрема, ракети для систем "Бук" мали закінчитися ще в березні, для С-300 - на початку травня. При тому що на ці системи припадає до 89% усіх засобів протиповітряної оборони. За оцінками на кінець лютого, Україна могла забезпечити захист нібито лише від двох-трьох масованих ракетних ударів. Поставки західних систем у необхідній кількості можливі лише в довгостроковій перспективі.

Крім того, кілька сторінок присвячено підготовці українського контрнаступу. Якщо вірити витоку, Збройні сили готують для нього два ударні корпуси. Зокрема 9 бригад зобов'язалися підготувати та озброїти країни Заходу, ще 3 - сама Україна. Орієнтовна чисельність становить менше ніж 40 000 осіб. Причому наголошується на недостатньому оснащенні новостворених бригад броньованою технікою в порівнянні з армією США.

Зазначимо, що на цей момент злиті документи видалено з усіх майданчиків. За даними західних ЗМІ, їх планомірно видаляють із Twitter, Reddit тощо. Але частина продовжує з'являтися на російськомовних форумах, у месенджерах та соцмережах.

Як реагували в Україні

В Офісі президент відразу побачили у витоку російський слід. І пообіцяли, що російські війська вже незабаром дізнаються про реальні плани українського командування. Сам же злив документів радник голови ОП Михайло Подоляк назвав спробою пустити "пил в очі".

На його думку, поширенням цієї інформації російська сторона намагається перехопити інформаційну ініціативу, вплинути на план контрнаступу ЗСУ, скомпрометувати і таке інше. Представник військової розвідки Андрій Юсов заявив, що Москва за допомогою фейків намагається зірвати наступ, уповільнити допомогу від союзників, а також підтвердив наявність сфабрикованих цифр.

"Дуже важливо пам'ятати, що в останні десятиліття найуспішніші операції російських спецслужб проходять у фотошопі. З попереднього аналізу цих матеріалів ми бачимо там брехливі, викривлені цифри з втрат з обох боків, частина інформації зібрана з відкритих джерел", - зазначив він і запропонував дочекатися офіційних коментарів

Фото: представник української розвідки Андрій Юсов каже, що найуспішніші операції російських спецслужб були у фотошопі (suspilne.media)

Минулого тижня також повідомлялося, що запобігання витокам планів Сил оборони обговорювалося на засіданні Ставки верховного головнокомандувача. Не виключено, що поява секретних документів США у публічному просторі вже вплинула на плани військових.

Як стверджує CNN із посиланням на близькі до президента Володимира Зеленського джерела, Україна вже внесла зміни до деяких своїх військових планів.

Чи можна довіряти злитим документам

На це питання немає однозначної відповіді. У тому числі тому, що вони виглядають несуперечливо, і, мабуть, їх складала особа, знайома з американським військовим документообігом та специфічною лексикою.

Міністерство оборони США не підтвердило та не спростувало справжність документів. На даний момент триває розслідування витоку, а адміністрація президента Джо Байдена працює над видаленням файлів.

"Нам відомо про повідомлення у соціальних мережах, і департамент вивчає це питання", - заявила минулого тижня заступник прес-секретаря Пентагону Сабріна Сінгх.

Як пише агентство Reuters, злита в мережу секретна інформація може бути підробкою. А самі документи скомпрометовані, щоб завдати шкоди інтересам США. Видання з посиланням на Пентагон зазначає, що там схиляються до того, що дані опублікував хтось із американського боку, на що вказує "глибина тем, які торкнулися документів".

Хоча ще за кілька днів до того ж Reuters писало, що до витоку могла бути причетна Росія або проросійські елементи.

Що кажуть українські експерти

Військовий експерт Владислав Селезньов упевнений, що якби російська розвідка реально отримала такі документи, то використала б їх на повну. Для того, щоб робити остаточні висновки, треба дочекатися результатів розслідування в США. Але у будь-якому разі у темі українського контрнаступу слід орієнтуватися на заяви українського командування.

Військово-політичний експерт групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко погоджується з цим, оскільки якби в руках росіян справді були такі розвідані, то вони не стали б їх публікувати, а спробували загнати українських військових у пастку.

"А саме: не лише завдати значних втрат, а й отримати велику кількість техніки. І це все виглядало б більш масштабною та репутаційною втратою наших Збройних сил на тлі постійних провалів російських наступальних дій", - зазначив він у коментарі РБК-Україна.

Детальніше про це - у матеріалі "Підмітний лист. Чи був насправді в США "витік про плани ЗСУ": що кажуть експерти".

Шпигунство за союзниками та ворогами

Ще один масив даних розкриває, як США стежать за своїми союзниками та ворогами. За даними CNN, один із документів розповідає про стеження за президентом України Володимиром Зеленським. Джерело з його оточення наголосило телеканалу, що це не дивно, але українські чиновники розчаровані.

У звіті йдеться, що Зеленський наприкінці лютого нібито пропонував завдати ударів по російських військах у Ростовській області (РФ) за допомогою безпілотників. Таким чином, як пише CNN, розвідка може пояснити публічні заяви про небажання передавати Україні далекобійні ракети для ударів по російській території.

Фото: американська розвідка нібито могла прослуховувати президента України Володимира Зеленського (Віталій Носач/РБК-Україна)

У зв'язку з цим в іншому звіті йдеться, що Китай міг би використати удари по тилах в Росії як можливість виставити НАТО агресором і збільшити допомогу РФ.

Ще один документ у подробицях описує розмову двох високопосадовців Південної Кореї. Вони обговорювали запит США на постачання боєприпасів та висловлювали побоювання тим, що Вашингтон міг направити їх для України та порушити корейську політику про невтручання у конфлікти воюючих країн.

Також у злитих даних є звіт ЦРУ про ізраїльський Моссад. Згідно з американськими даними, ця спецслужба нібито підтримувала протести проти нового уряду. Канцелярія прем'єра Біньяміна Нетаньяху вже назвала звіт брехливим та безпідставним.

Інші документи показують, що під тиском США ізраїльська сторона нібито могла б переглянути питання про поставки летальних озброєнь Україні. Болгарія нібито вже готова передати винищувачі МіГ-29 в обмін на американські F-16.

Що стосується шпигунства за ворогом, злиті дані говорять про те, що США змогли перехопити російські плани щодо ударів по українських ТЕС, залізничних та автомобільних мостах. Крім того, було перехоплено російську стратегію боротьби із західними танками. Цей план передбачав створення трьох зон ведення вогню із прикриттям певними видами зброї.

Також наголошується на занепокоєнні США приватною військовою кампанією "Вагнера", яка відновила вербування ув'язнених для війни в Україні і намагалася закупити зброю в Туреччині. А також стурбованість планами ПВК збільшити присутність у країнах Африки та на Гаїті.

Як реагують інші країни

Інформація про можливе стеження стривожило американських союзників. Зокрема, уряд Південної Кореї вже заявив, що обговорюватиме це питання зі США.

Міністерство закордонних справ та торгівлі Австралії заявило про стурбованість витоком. Представник однієї з країн розвідувального альянсу "П'ять очей" (США, Австралія, Канада, Нова Зеландія та Великобританія) зазначив, що зараз проводиться оцінка збитків з метою визначити, чи не скомпрометував він їхні власні джерела.

А міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню спростував нібито участь французьких військових у операціях на території України.

Справа в тому, що на одному зі слайдів містяться дані про невеликий контингент представників сил спеціальних операцій із Франції, США, Великобританії та Латвії, які нібито перебувають в Україні. Міністр відмовився від подальших коментарів, оскільки джерело злитих документів досі незрозуміле.

У російському Кремлі сьогодні прогнозовано відмовилися коментувати припущення про причетність до Росії до витоку документів.