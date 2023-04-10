У Держдепі запевнили, що "витік документів" не вплине на допомогу Україні від США

"Витік документів Пентагону", в яких нібито містилася секретна інформація про контрнаступ ЗСУ, не перешкоджатиме допомозі Україні від США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг заступника спікера Державного департаменту США Веданта Патела.

Він також зазначив, що українське керівництво самостійно приймає рішення щодо планування та проведення операцій.

"Ми надалі забезпечуватимемо підтримку України на тлі жорстокої агресії Росії стільки, скільки потрібно", - зазначив він, коментуючи можливість впливу "зливу" документів на поточні операції в Україні.

Нагадаємо, раніше видання The New York Times писало, що в мережу "злили документи", в яких могла бути інформація про підготовку України до контрнаступу.

Пізніше у ЗМІ з'явилася інформація про повторний "витік документів", які стосуються війни в Україні, Китаю та Близькому Сході.

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