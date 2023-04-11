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Чи змінила Україна військові плани через "витік" у США: відповідь Данілова

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Київ, Вівторок 11 квітня 2023 11:22
Чи змінила Україна військові плани через "витік" у США: відповідь Данілова Фото: секретар РНБО Олексій Данілов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

У Раді національної безпеки й оборони сумніваються у правдивості інформації джерела CNN, яке повідомило про нібито зміни у військових планах України після "зливу" секретних документів США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву секретаря РНБО Олексія Данілова в інтерв'ю німецькому каналу ARD.

"Я не знаю, з ким говорив CNN. У будь-якому випадку можу сказати, що кількість людей, які знають про наші плани на нашій території, вкрай обмежена. І я не думаю, що інформатор, який був на зв'язку із CNN, мав до цього якесь відношення", - заявив Данілов.

За його словами, Україна перебуває в постійному контакті зі своїми ключовими союзниками, такими як США, Велика Британія, Німеччина та Польща.

"Дані для проведення тих чи інших операцій, чисельність підрозділів, хто причетний і в якому напрямку - це абсолютно секретна інформація. Якщо хтось думає, що він її має, можу тільки привітати. Але я не знаю, звідки вони могли її взяти", - додав Данілов.

Що цьому передувало

Нагадаємо, нещодавно The New York Times повідомило, що Пентагон розслідує можливий витік секретних документів американських військових. Зазначалося, зо деякі з них стосуються планів союзників щодо підготовки ЗСУ до анонсованого контрнаступу.

Після чого CNN, посилаючись на джерело, близьке до президента Володимира Зеленського повідомило, що Україна нібито змінила деякі свої військові плани після "витоку" секретних документів у мережу.

Зазначимо, що наразі в Білому домі досі не встановили, хто може бути причетний до "зливу" інформації, але американці вже підкреслили, що частина документів була точно підроблена.

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РНБО Сполучені Штати Америки Олексій Данілов
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