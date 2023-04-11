Кулеба после разговора с Блинкеном: США не сомневаются в победе Украины

"В ходе нашего сегодняшнего разговора госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил железную поддержку США и решительно отверг любые попытки подвергнуть сомнению способность Украины побеждать на поле боя", - написал он.

Кулеба также подчеркнул, что США остаются надежным партнером Украины, сосредоточенным на продвижении нашей победы и обеспечении справедливого мира.

Напомним, в соцсетях появились "засекреченные военные документы" США о состоянии украинской армии перед контрнаступлением.

Тем временем в Госдепе заявили, что "утечка данных" не повлияет на помощь Украине от США.

После этого CNN сообщило, что Украина якобы изменила некоторые военные планы из-за "утечки" данных, но секретарь СНБО Украины Алексей Данилов поставил под сомнение эти заявления.

Подробнее об "утечке" секретных документов США и последствиях для Украины - читайте в материале РБК-Украина.

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