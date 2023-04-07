ua ru
Пт, 07 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Контрнаступ ЗСУ: Пентагон розслідує витік секретних планів НАТО та США

Новость на русском →
П'ятниця 07 квітня 2023 02:31
Контрнаступ ЗСУ: Пентагон розслідує витік секретних планів НАТО та США Фото: Пентагон розслідує витік секретних планів НАТО і США про контрнаступ ЗСУ (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

У соцмережах з'явилися засекречені військові документи, що детально описують плани США та НАТО щодо нарощування української армії перед запланованим контрнаступом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на New York Times.

Оприлюднені документи датуються 1 березня. У них немає немає конкретних бойових планів, не йдеться й про дату і місце майбутнього контрнаступу, Але в них міститься інформація про те, скільки бригад Україна планує підготувати для наступу та яку кількість техніки отримає. Також у них містяться відомості про те, скільки щоденно витрачається боєприпасів до HIMARS. Пентагон розслідує, хто міг стояти за витоком документів.

"Ми знаємо про повідомлення про публікації в соціальних мережах, і департамент розглядає це питання", - сказала заступник прес-секретаря Пентагону Сабріна Сінгх.

Військові аналітики заявили, що опубліковані документи, схоже, були змінені в деяких частинах. У них завищили американські оцінки загиблих українських військових і занизили число вбитих російських військових. Це може вказувати на спробу дезінформації з боку Москви.

Раніше ми повідомляли, секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що інформація про час і місце майбутнього контрнаступу ЗСУ є закритою, нею володіють 3-5 людей на планеті.

Нагадаємо, Українське командування та Сили оборони готують контрнаступ, дати якого підбере Генштаб.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн та особисті дані редакції. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТО Пентагон Сполучені Штати Америки Війна Росії проти України
NEWS
Китай може змінити позицію щодо України після контрнаступу: думка експерта
Китай може змінити позицію щодо України після контрнаступу: думка експерта
DAILY
Андрій Мельник: В Німеччині з'являються нові колективні заклики до перемир'я і переговорів
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Андрій Мельник: В Німеччині з'являються нові колективні заклики до перемир'я і переговорів