Контрнаступ ЗСУ: Пентагон розслідує витік секретних планів НАТО та США

Оприлюднені документи датуються 1 березня. У них немає немає конкретних бойових планів, не йдеться й про дату і місце майбутнього контрнаступу, Але в них міститься інформація про те, скільки бригад Україна планує підготувати для наступу та яку кількість техніки отримає. Також у них містяться відомості про те, скільки щоденно витрачається боєприпасів до HIMARS. Пентагон розслідує, хто міг стояти за витоком документів.

"Ми знаємо про повідомлення про публікації в соціальних мережах, і департамент розглядає це питання", - сказала заступник прес-секретаря Пентагону Сабріна Сінгх.

Військові аналітики заявили, що опубліковані документи, схоже, були змінені в деяких частинах. У них завищили американські оцінки загиблих українських військових і занизили число вбитих російських військових. Це може вказувати на спробу дезінформації з боку Москви.