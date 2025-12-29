На крок ближче до гір: УЗ продовжила маршрут популярного флагманського поїзда

Як саме змінюється маршрут поїзда УЗ

В УЗ розповіли, що "дослухались до побажань пасажирів" і продовжують маршрут флагманського поїзда "Гуцульщина" №95/96 "Київ - Ясіня".

Так, з 28 грудня 2025 року він курсує:

до міста Рахів;

із зупинкою на станції Кваси.

"Рахівщина, що на Закарпатті, є справжньою високогірною перлиною України: край стрімких потоків, полонин і гірських хребтів, де починається активний відпочинок і відновлення сил", - нагадали українцям.

При цьому Кваси - відомі своїми мінеральними джерелами та лікувальним повітрям.

Отже, після запроваджених змін, і Рахів (найвисокогірніше місто в Україні), і Кваси - "стають ще ближчими для подорожей".

Як ще та звідки можна доїхати до Рахова

Пасажирам розповіли, що крім поїзда №95/96 "Гуцульщина", до Рахова продовжують також курсувати:

поїзд №143/144 "Суми - Рахів";

поїзд №55/56 "Київ - Рахів";

приміський дизель-поїзд №6441/6442 "Коломия - Ділове".

"Подорожуйте комфортно, відкривайте високогірні Карпати та плануйте зимовий відпочинок разом з "Укрзалізницею", - підсумували у компанії.

Публікація УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)