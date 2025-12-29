На крок ближче до гір: УЗ продовжила маршрут популярного флагманського поїзда

Національний перевізник "Укрзалізниця" продовжує маршрут популярного серед пасажирів флагманського поїзда "Гуцульщина" №95/96.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу АТ "Укрзалізниця" у Facebook.
В УЗ розповіли, що "дослухались до побажань пасажирів" і продовжують маршрут флагманського поїзда "Гуцульщина" №95/96 "Київ - Ясіня".
Так, з 28 грудня 2025 року він курсує:
"Рахівщина, що на Закарпатті, є справжньою високогірною перлиною України: край стрімких потоків, полонин і гірських хребтів, де починається активний відпочинок і відновлення сил", - нагадали українцям.
При цьому Кваси - відомі своїми мінеральними джерелами та лікувальним повітрям.
Отже, після запроваджених змін, і Рахів (найвисокогірніше місто в Україні), і Кваси - "стають ще ближчими для подорожей".
Пасажирам розповіли, що крім поїзда №95/96 "Гуцульщина", до Рахова продовжують також курсувати:
"Подорожуйте комфортно, відкривайте високогірні Карпати та плануйте зимовий відпочинок разом з "Укрзалізницею", - підсумували у компанії.
