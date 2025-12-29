На шаг ближе к горам: УЗ продлила маршрут популярного флагманского поезда

Как именно меняется маршрут поезда УЗ

В УЗ рассказали, что "прислушались к пожеланиям пассажиров" и продлевают маршрут флагманского поезда "Гуцульщина" №95/96 "Киев - Ясиня".

Так, с 28 декабря 2025 года он курсирует:

до города Рахов;

с остановкой на станции Квасы.

"Раховщина, которая на Закарпатье, является настоящей высокогорной жемчужиной Украины: край стремительных потоков, долин и горных хребтов, где начинается активный отдых и восстановление сил", - напомнили украинцам.

При этом Квасы - известны своими минеральными источниками и лечебным воздухом.

Следовательно, после введенных изменений, и Рахов (самый высокогорный город в Украине), и Квасы - "становятся еще ближе для путешествий".

Как еще и откуда можно доехать до Рахова

Пассажирам рассказали, что кроме поезда №95/96 "Гуцульщина", до Рахова продолжают также курсировать:

поезд №143/144 "Сумы - Рахов";

поезд №55/56 "Киев - Рахов";

пригородный дизель-поезд №6441/6442 "Коломыя - Деловое".

"Путешествуйте комфортно, открывайте высокогорные Карпаты и планируйте зимний отдых вместе с "Укрзализныцей", - подытожили в компании.

Публикация УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)