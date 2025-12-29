На шаг ближе к горам: УЗ продлила маршрут популярного флагманского поезда

Национальный перевозчик "Укрзализныця" продлевает маршрут популярного среди пассажиров флагманского поезда "Гуцульщина" №95/96.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АО "Укрзализныця" в Facebook.
В УЗ рассказали, что "прислушались к пожеланиям пассажиров" и продлевают маршрут флагманского поезда "Гуцульщина" №95/96 "Киев - Ясиня".
Так, с 28 декабря 2025 года он курсирует:
"Раховщина, которая на Закарпатье, является настоящей высокогорной жемчужиной Украины: край стремительных потоков, долин и горных хребтов, где начинается активный отдых и восстановление сил", - напомнили украинцам.
При этом Квасы - известны своими минеральными источниками и лечебным воздухом.
Следовательно, после введенных изменений, и Рахов (самый высокогорный город в Украине), и Квасы - "становятся еще ближе для путешествий".
Пассажирам рассказали, что кроме поезда №95/96 "Гуцульщина", до Рахова продолжают также курсировать:
"Путешествуйте комфортно, открывайте высокогорные Карпаты и планируйте зимний отдых вместе с "Укрзализныцей", - подытожили в компании.
