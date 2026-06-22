Крим у вогні, без світла та пального: що відбулося за вихідні на півострові

Збройні сили України на вихідних завдали серії масованих ударів по окупованому Криму. Уражені газові станції, нафтові термінали, системи ППО, логістичні об'єкти - і це далеко не все.
РБК-Україна зібрало все, що відомо станом на зараз про ситуацію в Криму.
Головне:
Командир СБС Роберт Бровді "Мадяр" повідомив про такі результати:
Того ж дня ЗСУ вдарили по мосту, який з'єднує окупований Крим із зоною бойових дій. Окупанти використовували його для постачання військ.
Читайте також: Крим накрили блекаути після чергових вибухів та ураження ТЕЦ
У ніч проти 21 червня в Криму також було неспокійно.
Генштаб ЗСУ повідомив, що уражений нафтовий термінал "ТЕС-Термінал-1" у Керченському порту - це один із ключових об'єктів зберігання пального для російських окупаційних сил. На території виникла пожежа.
Також під удар потрапив порт "Кавказ" у Краснодарському краї РФ. Він забезпечує морське сполучення між материковою Росією і Кримом, і там теж спалахнула пожежа.
Крім того, було уражено міст, який сполучає Крим з фронтом.
Президент України Володимир Зеленський розкрив деталі операції. За його словами, удари були завдані на відстані близько 300 км від лінії фронту, а до операції залучили підрозділи СБУ, Сил безпілотних систем, ГУР та Сил спеціальних операцій.
"Уражень зазнали об'єкти по обидва боки Кримського мосту: морська логістика для перевезення нафти в Краснодарському регіоні і нафтобаза в тимчасово окупованій Керчі", - написав президент.
Крім того, Зеленський повідомив про знищення чотирьох радіолокаційних станцій зенітних ракетних комплексів С-400 та двох комплексів "Панцир".
"Вдячний усім нашим воїнам за влучність і професіоналізм. Тільки силу Росія розуміє, і наша далекобійна сила точно працює на мир", - підсумував він.
Окупанти були вимушені зупиняти рух на Керченському мосту відразу після двох нічних атак - у ніч проти 21 і проти 22 червня.
За даними Telegram-каналу "Кримський вітер", звуки вибухів і роботу ППО фіксували жителі Керчі, Бахчисарая, Севастополя, Сімферополя, Нижньогірського, Красногвардійського та Красноперекопського районів.
У Феодосії спостерігачі зафіксували пожежу між паливними базами. У районі Армянська пролунали вибухи поряд із прикордонною службою ФСБ. Там було чутно детонацію.
Наслідки ударів відчули і цивільні на окупованому півострові.
З 21 червня гауляйтер Криму Сергій Аксьонов оголосив повне припинення продажу пального на АЗС - і за готівку, і за безготівковим розрахунком, і по талонах. Паливо відпускається лише держструктурам, що забезпечують критичну інфраструктуру.
Після вибухів у ніч на 22 червня у кількох містах зникло світло. За даними OSINT-каналів, під удар потрапила Таврійська ТЕЦ.
Так звана влада окупованого півострову повідомила, що в Криму протягом всього літа не прийматимуть дітей до літніх таборів. Офіційна причина - "безпекова ситуація".
Командир СБС Роберт Бровді "Мадяр" прокоментував ситуацію у Криму після серії ударів.
"Москва та бункерний дідо до останнього триматимуться за Крим, як за головний трофей війни, навіть у режимі 'острів'. Звісно, це ж стовп ідеології величі та купа плюшок", - написав він.
Мадяр розповів рецепт, за яким далі може жити Крим.
"Повний ППОпад, дірявлення залишків флоту, зупинка тіньового, тотальні ресурсне та логістичне виснаження, туристичний дефолт, енергетична пустеля, транспортний локдаун, тощо...", - зазначив він.
"Крим покладе Москву, це точка", - підсумував командир.
Американський Інститут вивчення війни (ISW) у своєму звіті зазначив, що Україна веде системну кампанію проти окупаційних сил у Криму.
На думку аналітиків, кожен новий удар по Керченській протоці наближає півострів до логістичного колапсу і поступово відрізає його від Росії.