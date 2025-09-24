У Кремлі вигадали чергове виправдання, чому Путін уникає зустрічі із Зеленським

У Кремлі поспішили відреагувати на слова президента України, який заявив, що Путін "боїться сидіти віч-на-віч з Україною та світом і відверто визнати, що він прагне лише війни".

У відповідь Пєсков заявив, що зустріч Путіна і Зеленського без попередньої підготовки є "піар-акцією", яка нібито приречена на провал.

Звичайно ж, представник Кремля не забув нагадати про минулу абсурдну пропозицію президенту України приїхати до Москви.

"Чому б не приїхати, якщо ти відкритий до діалогу?" - запитує Пєсков.

Не обійшлося у спічі Пєскова і без традиційних погроз.

"Для тих, хто не хоче вести переговори зараз, завтра і післязавтра позиції будуть значно гіршими", - заявив речник Путіна, намагаючись перекласти відповідальність за відмову від переговорів на Україну.