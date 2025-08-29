ua en ru
Кремль зробив заяву на тлі слів Мерца, що зустрічі Зеленського і Путіна не буде

Росія, П'ятниця 29 серпня 2025 14:25
Кремль зробив заяву на тлі слів Мерца, що зустрічі Зеленського і Путіна не буде Фото: прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков (Getty Images)
Автор: Савченко Юлія

У Москві вкотре заговорили про можливу зустріч російського диктатора Володимира Путіна із президентом України Володимиром Зеленським. Кремль традиційно висуває умови.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова.

"Путін не виключає можливості зустрічі із Зеленським", - заявив Пєсков.

Але, за його словами, вона можлива при умові, що "зустріч на найвищому рівні має бути добре підготовлена".

"Поки що не можна сказати, що робота на експертному рівні активно триває", - додав Пєсков, коментуючи перспективу такої зустрічі.

Зустріч Зеленського і Путіна

Зазначимо, що заява Пєскова пролунала на тлі слів німецького канцлера Фрідріха Мерца про те, що зустрічі між Зеленським та Путіним, яку європейські лідери очікували до кінця цього місяця, не буде.

"Зустрічі між президентом Зеленським та президентом Путіним, очевидно, не буде, всупереч домовленості, яку було досягнуто між президентом Трампом та президентом Путіним минулого тижня", - говорив Мерц.

Нагадаємо, президент раніше Володимир Зеленський заявляв, що Україна готова до зустрічі з Росією на рівні лідерів. Але Москва поки що продовжує свою агресію і висуває нові умови.

Нещодавно президент Фінляндії Александр Стубб сказав, що Путін під час нинішніх переговорів щодо завершення війни навмисно висуває умови, які неможливо прийняти.

Премʼєр-міністр Канади Марк Карні своєю чергою вважає, що Путін боїться зустрічатися з Зеленським, щоб обговорювати умови припинення війни.

