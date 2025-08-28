Зеленський: ми готові до зустрічі з Путіним, але Росія лише висуває нові умови

Україна готова до зустрічі з Росією на рівні лідерів. Але Москва поки що продовжує свою агресію і висуває нові умови.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського в Telegram .

Голова української держави розповів, що він провів телефонну розмову з генсеком ООН Антоніу Гутеррешем. Президент подякував генсеку за важливі слова співчуття і солідарність з українськими сім'ями, які втратили своїх рідних внаслідок удару РФ у ніч на 28 серпня.

Під час дзвінка Зеленський і Гутерреш обговорили кроки, які необхідно зробити для того, щоб припинити вбивства людей у війні.

"Україна готова до зустрічі на рівні лідерів. Тільки в такому форматі можна обговорити всі важливі питання. Утім, Росія у відповідь лише висуває нові умови та продовжує свою агресію", - додав президент.

Зеленський уточнив, що генсек ООН також дотримується позиції про необхідність припинення вогню як першого кроку до реального миру.

Також сторони обговорили підготовку до 80-ї сесії Генасамблеї ООН, на полях якої Україна планує важливі заходи.