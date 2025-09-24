Зеленський пояснив, чому Путін відмовляється від переговорів

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін хоче лише воювати, і не думає про мир.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву під час виступу на Раді безпеки ООН щодо України.

"Представник Росії тут присутній, але звісно не той, хто ухвалює справжні рішення. Та людина боїться сидіти віч на віч з Україною та світом і відверто визнати, що він прагне лише війни", - наголосив Зеленський.

Президент підкреслив, що Росія використовує право вето в Радбезі виключно для затягування війни та продовження вбивств. На його переконання, Кремль не шукає миру, а намагається знайти способи продовжувати агресію.

Він також наголосив, що реальні гарантії безпеки мають стати тією межею, яку Росія більше ніколи не зможе перетнути.

Зеленський звернувся до США, Великої Британії, Франції та Китаю з проханням діяти разом. За його словами, лише об’єднаний голос світової спільноти здатний змусити Росію припинити війну.

Президент відзначив, що Китай має важелі впливу на Кремль, а Росія, у свою чергу, боїться США.

"Будьте дієвою силою. Дійте разом. Об’єднайтеся, щоб зупинити війну Росії. Ми знаємо, як гарантувати безпеку. Зараз потрібен сильний поштовх, щоб змусити Росію рухатися до миру", - підсумував Зеленський.