Генассамблея ООН Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

В Кремле придумали очередное оправдание, почему Путин избегает встречи с Зеленским

Фото: пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков (Getty Images)
Автор: Савченко Юлія

После заявления президента Украины Владимира Зеленского в Совбезе ООН, что российский диктатор Владимир Путин боится "сесть с ним с глазу на глаз", в Кремле пытаются оправдаться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Путина Дмитрия Пескова в росСМИ.

В Кремле поспешили отреагировать на слова президента Украины, который заявил, что Путин "боится сидеть лицом к лицу с Украиной и миром и откровенно признать, что он хочет только войны".

В ответ Песков заявил, что встреча Путина и Зеленского без предварительной подготовки является "пиар-акцией", которая якобы обречена на провал.

Конечно же, представитель Кремля не забыл напомнить о прошлом абсурдном предложении президенту Украины приехать в Москву.

"Почему бы не приехать, если ты открыт к диалогу?" - спрашивает Песков.

Не обошлось в спиче Пескова и без традиционных угроз.

"Для тех, кто не хочет вести переговоры сейчас, завтра и послезавтра позиции будут значительно хуже", - заявил пресс-секретарь Путина, пытаясь переложить ответственность за отказ от переговоров на Украину.

 

Встреча Путина и Зеленского

Напомним, Зеленский заявлял, что Украина готова к встрече с Россией на уровне лидеров. Но Москва пока что продолжает свою агрессию и выдвигает новые условия.

В Кремле якобы согласились на встречу лидеров, но традиционно выдвинули очередь невозможных условий.

Впоследствии Путин лично заявил, что он "не исключает" встречи с Зеленским. Но для этого он, мол, должен приехать в Москву.

Президент Украины отреагировал на такое предложение скептически.

Кстати, премьер-министр Канады Марк Карни также считает, что Путин боится встречаться с Зеленским.

Владимир ЗеленскийВойна в Украине