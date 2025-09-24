В Кремле придумали очередное оправдание, почему Путин избегает встречи с Зеленским

После заявления президента Украины Владимира Зеленского в Совбезе ООН, что российский диктатор Владимир Путин боится "сесть с ним с глазу на глаз", в Кремле пытаются оправдаться.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Путина Дмитрия Пескова в росСМИ.
В Кремле поспешили отреагировать на слова президента Украины, который заявил, что Путин "боится сидеть лицом к лицу с Украиной и миром и откровенно признать, что он хочет только войны".
В ответ Песков заявил, что встреча Путина и Зеленского без предварительной подготовки является "пиар-акцией", которая якобы обречена на провал.
Конечно же, представитель Кремля не забыл напомнить о прошлом абсурдном предложении президенту Украины приехать в Москву.
"Почему бы не приехать, если ты открыт к диалогу?" - спрашивает Песков.
Не обошлось в спиче Пескова и без традиционных угроз.
"Для тех, кто не хочет вести переговоры сейчас, завтра и послезавтра позиции будут значительно хуже", - заявил пресс-секретарь Путина, пытаясь переложить ответственность за отказ от переговоров на Украину.
Напомним, Зеленский заявлял, что Украина готова к встрече с Россией на уровне лидеров. Но Москва пока что продолжает свою агрессию и выдвигает новые условия.
В Кремле якобы согласились на встречу лидеров, но традиционно выдвинули очередь невозможных условий.
Впоследствии Путин лично заявил, что он "не исключает" встречи с Зеленским. Но для этого он, мол, должен приехать в Москву.
Президент Украины отреагировал на такое предложение скептически.
Кстати, премьер-министр Канады Марк Карни также считает, что Путин боится встречаться с Зеленским.