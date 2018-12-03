В Кремле прокомментировали слова Порошенко о планах РФ захватить Мариуполь и Бердянск

Фото: Дмитрий Песков (kremlin.ru)

Песков заявил, что "РФ никогда ничего не захватывала и никакие коридоры никогда не прокладывала"

В России заявили, что слова президента Украины Петра Порошенко о планах РФ проложить коридор из временно оккупированного Донбасса в аннексированный Крым "являются очередной попыткой спровоцировать напряженность". Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Песков заявил, что "Россия никогда ничего не захватывала и никакие коридоры никогда не прокладывала".

"Это абсолютно абсурдное заявление, еще одна попытка каким-то образом провоцировать напряженность. Понятно, что, скорее всего, такие попытки, к нашему сожалению, будут продолжаться по мере приближения выборов в Украине", - сказал представитель Кремля.

Песков также сообщил, что Путин в ближайшие дни не планирует телефонного разговора с Порошенко.

Напомним, ранее Петр Порошенко заявил, что Россия не отказывается от своего плана расширить свою оккупацию Украины.

По его словам, "Москва пытается получить наземный коридор из оккупированного Донбасса на оккупированный Крым, захватив Мариуполь и Бердянск". Он также отметил, что прекращение или продолжение военных действий в Украине зависит от страны-агрессора, которая начала войну.

Также Порошенко заявлял, что РФ готовится установить воздушный контроль над территорией, где проходят газо- и нефтепроводы в Европу.