Порошенко: РФ хочет контролировать территорию, где проходят газо- и нефтепроводы в Европу

Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

По его словам, Путин угрожает восточным границам НАТО

Российская Федерация (РФ) готовится установить воздушный контроль над территорией, где проходят газо- и нефтепроводы в Европу. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в интервью итальянской ежедневной газете Corriere della Sera, сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт главы государства.

По его словам, в настоящее время напряженность в Азовском море привлекла внимание международного сообщества, но одновременно российские истребители нарушают украинское воздушное пространство в разных частях границы и в Прибалтике.

"Они также готовятся установить воздушный контроль над территорией, где проходят газо- и нефтепроводы, которыми углеводороды поставляются в Европу. Путин угрожает восточным границам НАТО. Если вы в дальнейшем будете молчать, Путин будет знать, что он может продолжать экспансию и получать новые преимущества", - заявил Погрошенко.

25 ноября Россия атаковала украинские кораблив районе Керченского пролива. В результате агрессии РФ были захвачены три украинских судна и 24 моряка.

В связи с этим, в 10 областях Украины до 26 декабря ввели военное положение.

Напомним, по мнению Порошенко, чтобы остановить российскую агрессию, должны быть осуществлены конкретные шаги, например, "заблокировать проект "Северный поток-2", усилить присутствие НАТО в Черном море и ввести санкции против РФ.