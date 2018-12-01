ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Порошенко: РФ хочет контролировать территорию, где проходят газо- и нефтепроводы в Европу

Новости » Политика    01.12.2018 - 21:43
Порошенко: РФ хочет контролировать территорию, где проходят газо- и нефтепроводы в Европу
Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

По его словам, Путин угрожает восточным границам НАТО

Российская Федерация (РФ) готовится установить воздушный контроль над территорией, где проходят газо- и нефтепроводы в Европу. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в интервью итальянской ежедневной газете Corriere della Sera, сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт главы государства.

По его словам, в настоящее время напряженность в Азовском море привлекла внимание международного сообщества, но одновременно российские истребители нарушают украинское воздушное пространство в разных частях границы и в Прибалтике.

"Они также готовятся установить воздушный контроль над территорией, где проходят газо- и нефтепроводы, которыми углеводороды поставляются в Европу. Путин угрожает восточным границам НАТО. Если вы в дальнейшем будете молчать, Путин будет знать, что он может продолжать экспансию и получать новые преимущества", - заявил Погрошенко.

25 ноября Россия атаковала украинские кораблив районе Керченского пролива. В результате агрессии РФ были захвачены три украинских судна и 24 моряка.

В связи с этим, в 10 областях Украины до 26 декабря ввели военное положение.

Напомним, по мнению Порошенко, чтобы остановить российскую агрессию, должны быть осуществлены конкретные шаги, например, "заблокировать проект "Северный поток-2", усилить присутствие НАТО в Черном море и ввести санкции против РФ.

В Кремле рассказали о контакте Путина с Трампом и переговорах с Меркель и Макроном В Кремле заявили, что США предложили России продолжить контакты
Новости Украины НАТОПорошенко ПетрРоссийская Федерация
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь