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У Кремлі прокоментували слова Порошенка про плани РФ захопити Маріуполь і Бердянськ

Новини » Політика    03.12.2018 - 11:58
У Кремлі прокоментували слова Порошенка про плани РФ захопити Маріуполь і Бердянськ
Фото: Дмитро Пєсков (kremlin.ru)

Пєсков заявив, що "РФ ніколи нічого не захоплювала і ніякі коридори ніколи не прокладала"

У Росії заявили, що слова президента України Петра Порошенка про плани РФ прокласти коридор з тимчасово окупованого Донбасу в анексований Крим "є черговою спробою спровокувати напруженість". Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Пєсков заявив, що "Росія ніколи нічого не захоплювала і ніякі коридори ніколи не прокладала".

"Цю абсолютно абсурдну заяву, ще одна спроба якимось чином провокувати напруженість. Зрозуміло, що, швидше за все, такі спроби, на жаль, будуть тривати з наближенням виборів в Україні", - сказав представник Кремля.

Пєсков повідомив, що Путін в найближчі дні не планує телефонної розмови з Порошенком.

Нагадаємо, раніше Петро Порошенко заявив, що Росія не відмовляється від свого плану розширити свою окупацію України.

За його словами, "Москва намагається отримати наземний коридор з окупованого Донбасу на окупований Крим, захопивши Маріуполь і Бердянськ". Він також зазначив, що припинення або продовження військових дій в Україні залежить від країни-агресора, яка почала війну.

Також Порошенко заявляв, що РФ готується встановити повітряний контроль над територією, де проходять газо - і нафтопроводи в Європу.

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