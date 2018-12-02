Гвоздик - Стивенсон: видео и обзор боя

Украинский боксер стал чемпионом мира WBC в полутяжелом весе
Вниманию читателей РБК-Украина видео и обзор боксерского поединка между украинцем Александром Гвоздиком и Адонисом Стивенсоном из Канады за звание чемпиона мира по версии WBC в полутяжелом весе.
Украинский боксер Александр Гвоздик в 16 бою завоевал свой первый чемпионский пояс в карьере. Он закончил бой в 11 раунде, отправив своего сопреника 41-летнего Адониса Стивенсона из Канады в глубокий нокаут и отобрав у него звание чемпиона мира по версии WBC в полутяжелом весе.
AND NEW!!!! WBC Champion of the World!!! @alex_gvozdyk !!!— World Boxing Council (@WBCBoxing) December 2, 2018
Congratulations!!!
#WBC #Boxing #GreenBelt #StevensonGvozdyk pic.twitter.com/PPKXbADCCm
После этой победы 31-летний Гвоздик присоединился к Василию Ломаченко, Александра Усика и Артема Далакяна, став четвертым чемпионом мира среди украинских боксеров-профессионалов.