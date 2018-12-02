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Гвоздик - Стивенсон: видео и обзор боя

Новости » Спорт    02.12.2018 - 11:12
Гвоздик - Стивенсон: видео и обзор боя
Фото: Гвоздик - Стивенсон (wbcboxing.com)

Украинский боксер стал чемпионом мира WBC в полутяжелом весе

Вниманию читателей РБК-Украина видео и обзор боксерского поединка между украинцем Александром Гвоздиком и Адонисом Стивенсоном из Канады за звание чемпиона мира по версии WBC в полутяжелом весе.

 

Украинский боксер Александр Гвоздик в 16 бою завоевал свой первый чемпионский пояс в карьере. Он закончил бой в 11 раунде, отправив своего сопреника 41-летнего Адониса Стивенсона из Канады в глубокий нокаут и отобрав у него звание чемпиона мира по версии WBC в полутяжелом весе.

После этой победы 31-летний Гвоздик присоединился к Василию Ломаченко, Александра Усика и Артема Далакяна, став четвертым чемпионом мира среди украинских боксеров-профессионалов.

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