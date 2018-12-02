Порошенко считает необходимым усиление военно-морского присутствия союзников в Черном море

Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

Порошенко заявил, что международное сообщество должно усилить давление на Россию

Президент Украины Петр Порошенко заявил о необходимости увеличения для украинского государства военно-морского присутствия союзников в Черном море. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу президента.

В частности, Порошенко считает необходимым увеличение военно-морского присутствия Германии и союзников в Черном море.

"Нам нужно увеличенное военно-морское присутствие Германии и союзников в Черном море как сдерживающий фактор для России", - заявил президент в интервью Funke Media Group.

По его словам, агрессивные действия РФ неприемлемы. Порошенко подчеркнул, что "международное сообщество и объединенная Европа должны усилить давление на Россию".

"Нам нужна сильная, унифицированная, недвусмысленная реакция относительно агрессивного поведения России. Мы должны остановить "Северный поток-2". Мы должны уже сейчас думать о новых санкциях", - сказал Порошенко.

Порошенко также заявил, что "настало время для реакции против России, которая была после случая в британском Солсбери, где были тяжело ранены нервно-паралитическим веществом "Новичок" бывший российский шпион Сергей Скрипаль и его дочь".

Напомним, ранее Порошенко заявлял, что РФ готовится установить воздушный контроль над территорией, где проходят газо- и нефтепроводы в Европу.

Как известно, 25 ноября Россия атаковала украинские кораблив районе Керченского пролива. В результате агрессии РФ были захвачены три украинских судна и 24 моряка.

В связи с этим, в 10 областях Украины до 26 декабря ввели военное положение.