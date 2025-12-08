У Кремлі заявили, що їм важливо оцінити підсумки роботи делегацій США та України після російсько-американських консультацій у Москві.

Як повідомляє РБК-Україна, про це прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив російським ЗМІ.