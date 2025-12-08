Кремль потребовал результатов переговоров США и Украины и хочет работы "в тишине"

В Кремле заявили, что им важно оценить итоги работы делегаций США и Украины после российско-американских консультаций в Москве. Также там утверждают, что хотят работы "в тишине".

Комментируя переговорный процесс кремлевский представитель заявил, что была проведена основательная работа в Москве на встрече со спецпосланником США Стивом Уиткоффом и зятем президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

"И потом Уиткофф и Кушнер уже работали на основе тех результатов, которые были достигнуты в Москве, уже работали с делегацией украинских переговорщиков во главе с Умеровым (секретарь СНБО Рустем Умеров - ред). Вот сейчас нам важно понять, какие результаты этой работы", - сказал Песков.

Кроме того, по словам пресс-секретаря Путина, сейчас стороны якобы "больше понимают, что работать нужно в тишине".