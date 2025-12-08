Кремль потребовал результатов переговоров США и Украины и хочет работы "в тишине"
В Кремле заявили, что им важно оценить итоги работы делегаций США и Украины после российско-американских консультаций в Москве. Также там утверждают, что хотят работы "в тишине".
Как сообщает РБК-Украина, об этом пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил российским СМИ.
Комментируя переговорный процесс кремлевский представитель заявил, что была проведена основательная работа в Москве на встрече со спецпосланником США Стивом Уиткоффом и зятем президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером.
"И потом Уиткофф и Кушнер уже работали на основе тех результатов, которые были достигнуты в Москве, уже работали с делегацией украинских переговорщиков во главе с Умеровым (секретарь СНБО Рустем Умеров - ред). Вот сейчас нам важно понять, какие результаты этой работы", - сказал Песков.
Кроме того, по словам пресс-секретаря Путина, сейчас стороны якобы "больше понимают, что работать нужно в тишине".
Что предшествовало
2 декабря в Москве состоялась встреча между главой России Владимиром Путиным и спецпредставителем США по вопросам Ближнего Востока Стивом Уиткоффом, во время которой также присутствовали зять Трампа Джаред Кушнер и посланник лидера РФ Кирилл Дмитриев. Она длилась почти 5 часов.
Помощник Путина Юрий Ушаков после разговора с американской делегацией заявил, что стороны пока "не пришли к компромиссам" по войне в Украине.
После этого переговорщики Трампа провели несколько встреч с украинской делегацией.
6 декабря состоялся двухчасовой телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского с Уиткоффом и Кушнером.
По данным источников Axios, стороны обсуждали территории и гарантии безопасности. По второму вопросу фактически достигнуто согласие.
Между тем вчера Трамп заявил, что разочарован, поскольку украинский лидер еще не прочитал новый проект мирного соглашения США.