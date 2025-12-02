Зустріч Віткоффа і Путіна щодо мирного плану для України: що про це відомо

Спецпосланець американського президента Стів Віткофф і диктатор Володимир Путін обговорять останню версію мирного плану для України. Перед цим українська делегація провела переговори зі США, після яких пропозиції Києва були враховані.

РБК-Україна в матеріалі нижче розповідає, що відомо про зустріч Віткоффа та Путіна щодо мирного плану.

Головне:

Початок зустрічі Віткоффа з Путіним у Кремлі очікується о 16:00.

У складі американської делегації лише посланець Віткофф і Джаред Кушнер (зять Трампа).

Перед переговорами у Москві між США та Україною відбулися консультації у Женеві та Флориді. Рамки мирного плану оновили.

Путін не відмовляється від максималістських вимог.

Раніше Віткофф потрапив у скандал через його телефонні розмови з представниками Кремля.

Очікується, що зустріч між Віткоффом та Путіним у Кремлі розпочнеться о 16:00 за київським часом.

Зареєстрований у США літак Bombardier Global 7500, яким користується Віткофф, приземлився в московському аеропорту "Внуково" близько 12:45 (за Києвом).

Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков повідомив, що разом зі спецпосланцем американського президента буде Дональда Трампа - Джаред Кушнер.

Більше, за словами Пєскова, "нікого в американській делегації не буде", корім перекладачів.

На запитання про те, скільки часу приділяється на зустріч, у Кремлі відповіли: "Скільки буде потрібно".

Однак перед зустріччю у Москві фактично визнали, що не зацікавлені у припиненні війни, адже Кремль наполягає на "досягненні цілей" так званої "СВО".

Що передувало перемовинам Віткоффа та Путіна

Зазначимо, що активізація тиску щодо укладення мирної угоди між Україною та РФ відбулася ще в листопаді. Тоді американські військові під керівництвом генерала Дона Дрісколла привезли до Києва так званий "мирний план".

Сьогодні ж Віткофф у Москві зустрінеться з Путіним, щоб обговорити останні пропозиції щодо завершення повномасштабного вторгнення Росії в Україну, які лягли в рамку так званого "мирного плану" США, який зазнав змін.

Перед цими правками між представниками США та України відбулися тривалі перемовини. Спочатку у Женеві, а потім у Флориді.

У переговорах брали участь спецпосланець Стів Віткофф, держсекретар Марко Рубіо та Джаред Кушнер (зять Трампа), від України - секретар РНБО Рустем Умєров, заступник начальника ГУР Вадим Скібіцький і начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов.

Президент Володимир Зеленський, який напередодні відвідав Париж і зустрівся з Еммануелем Макроном, зазначив, що остання версія мирного плану "виглядає краще".

Український лідер заявив, що вже отримав детальний звіт від своєї делегації після завершення зустрічей зі США. За його словами, обговорювалися "речі, які не можуть звучати телефоном".

Зеленський повідомив, що робота велася на основі "женевського документа", і цей документ був доопрацьований. Розвідки України та США обговорили перспективи реалізації кроків на фронті та проблематики гарантування безпеки від російських ударів і зривів домовленостей у випадку припинення вогню.

"Фіксуємо, що росіяни вже почали нові дезінформаційні кампанії з огляду на підготовку їхніх зустрічей з американською стороною", - попередив Зеленський.

Глава Кремля не готовий поступатися

Минулого тижня Путін заявив, що пропозиції президента США Дональда Трампа щодо завершення війни "можуть стати основою для майбутніх домовленостей", однак остаточного варіанта угоди, за його словами, "поки немає".

Водночас він не дав жодних сигналів про готовність відмовитися від максималістських російських вимог.

Більше того, перед зустріччю з Віткоффом російський диктатор вчора нібито відвідав "фронт" і йому доповіли про так зване захоплення Вовчанська на Харківщині та Покровська на Донеччині. В Генштабі вже спростували ці заяви росіян.

Зазначимо, що Росія вперше намагалася окупувати Покровськ у липні 2024 року. Втім, український наступ в Курській області у серпні допоміг знизити тиск на місто, оскільки Москві довелося перекинути війська для відбиття удару.

Після витіснення українських підрозділів із Курщини, за підтримки північнокорейських солдатів, противник відновив інтенсивні атаки з намаганням захопити Покровськ.

Що відомо про мирний план США

Віткофф, який цього року зустрінеться з Путіним уже вшосте, просував 28-пунктний план, розроблений разом із представником Кремля Кіріллом Дмитрієвим.

Ці пропозиції передбачали поступки, які Україна неодноразово відкидала, і шокував європейських чиновників, які нічого не знали про дані пропозиції.

Зокрема, в ньому йшлося про скорочення українського війська до 600 тисяч, здачу росіянам Донбасу, а також відмову України від НАТО.

Попередньо, після американо-українських перемовин план скоротили з 28 до 19 пунктів, і в ньому українські інтереси були враховані.

Найскладніші питання, як очікує Київ, мають обговорюватися на рівні Зеленський-Трамп. Проте президент США заявив, що готовий зустрітися з ним або з Путіним лише після того, як буде досягнута домовленість

Хто такий Стів Віткофф

Стівен Чарлз Віткофф є американським мільярдером-забудовником, який став посланцем президента США та має дружні стосунки з Дональдом Трампом.

Зараз він відіграє ключову роль у зусиллях Трампа щодо досягнення угоди про припинення війни в Україні, а раніше допоміг у досягненні припинення вогню у війні між Ізраїлем та Газою.

Віткофф і Трамп знайомі майже 40 років. І, як пишуть західні медіа, саме це додає 67-річному бізнесмену впливу. Американські посадовці кажуть, що він є "доброзичливим посланцем нестабільного лідера", здатного миттєво переходити від бурхливої ​​підтримки до публічної лайки, значною мірою залежно від того, хто слухає Трампа.

Саме Віткофф нещодавно прославився через опубліковані "плівки" інформагенцією Bloomberg. Згідно з опублікованими записами телефонних розмов, 14 жовтня він запропонував працювати над мирним планом для України за прикладом угоди Трампа щодо Гази.

У розмові з помічником глави Кремля Юрієм Ушаковим він радив, як Путіну краще представити Трампу "мирний план" щодо України.

Аналогічні обговорення відбулися 29 жовтня між Ушаковим і вже Кирилом Дмитрієвим, ще одним високопоставленим радником Кремля, який є головою Російського фонду прямих інвестицій (РФПІ) та також брав участь у перемовинах РФ та США цього року.

Після зливу даних розмов у Конгресі США закликали усунути Віткоффа від переговорів щодо врегулювання російсько-української війни.

Однак Трамп, коментуючи "зливи" розмов, заявив, що в таких консультаціях "немає нічого незвичайного".

"Тому що йому потрібно "продати" це Україні. Йому потрібно "продати" Україну Росії. Так працює посередник з угод. Потрібно сказати: "Дивіться, вони хочуть ось цього". Це стандартна форма переговорів. Потрібно переконати їх у цьому", - сказав Трамп.