Обмін полоненими Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Країни Перської затоки отримають запрошення на саміт НАТО, - Bloomberg

16:49 13.05.2026 Ср
2 хв
На саміті будуть обговорюватись дві ключові теми
aimg Валерій Ульяненко
Фото: саміт НАТО (Getty Images)

НАТО запросить чотири країни Перської затоки на саміт в Анкарі. Ключовими темами стануть конфлікт з Іраном та внутрішня напруга в Альянсі.

На саміт, що запланований на 7-8 липня у столиці Туреччини, ймовірно запросять міністрів закордонних справ Бахрейну, Кувейту, Катару та Об'єднаних Арабських Еміратів.

Ці держави є членами Стамбульської ініціативи співпраці - партнерства між НАТО та країнами Близького Сходу, які не входять до складу Альянсу.

Зустріч відбудеться на тлі зростаючої трансатлантичної напруги через війну в Ірані після того, як президент США Дональд Трамп розкритикував союзників по НАТО за те, що вони не допомогли відкрити Ормузьку протоку, а згодом оголосив про виведення близько 5 тисяч військових з Німеччини.

Саміт другий рік поспіль планують провести у максимально спрощеному та стислому форматі. Такий регламент запровадили, щоб задовольнити вимоги президента США Дональда Трампа.

Скорочення присутності США в Європі

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп підтвердив плани щодо скорочення американської військової присутності у Німеччині. За його словами, з ЄС можуть перекинути понад 5 тисяч військових США.

Згідно з даними Politico, частина чиновників Пентагону була шокована таким рішенням, оскільки до цього виведення військ з Німеччини не планувалося.

Водночас у Міноборони США підтвердили наміри Трампа, а один із високопосадовців у коментарі The New York Times назвав це "покаранням Німеччини" за її позицію щодо війни в Ірані.

На цьому тлі Польща повідомила про готовність прийняти додаткові американські війська у разі їхнього перекидання із Західної Європи.

