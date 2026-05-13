Країни Перської затоки отримають запрошення на саміт НАТО, - Bloomberg

На саміт, що запланований на 7-8 липня у столиці Туреччини, ймовірно запросять міністрів закордонних справ Бахрейну, Кувейту, Катару та Об'єднаних Арабських Еміратів.

Ці держави є членами Стамбульської ініціативи співпраці - партнерства між НАТО та країнами Близького Сходу, які не входять до складу Альянсу.

Зустріч відбудеться на тлі зростаючої трансатлантичної напруги через війну в Ірані після того, як президент США Дональд Трамп розкритикував союзників по НАТО за те, що вони не допомогли відкрити Ормузьку протоку, а згодом оголосив про виведення близько 5 тисяч військових з Німеччини.

Саміт другий рік поспіль планують провести у максимально спрощеному та стислому форматі. Такий регламент запровадили, щоб задовольнити вимоги президента США Дональда Трампа.

Скорочення присутності США в Європі

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп підтвердив плани щодо скорочення американської військової присутності у Німеччині. За його словами, з ЄС можуть перекинути понад 5 тисяч військових США.

Згідно з даними Politico, частина чиновників Пентагону була шокована таким рішенням, оскільки до цього виведення військ з Німеччини не планувалося.