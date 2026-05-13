Страны Персидского залива получат приглашение на саммит НАТО, - Bloomberg

НАТО пригласит четыре страны Персидского залива на саммит в Анкаре. Ключевыми темами станут конфликт с Ираном и внутреннее напряжение в Альянсе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
На саммит, который запланирован на 7-8 июля в столице Турции, вероятно пригласят министров иностранных дел Бахрейна, Кувейта, Катара и Объединенных Арабских Эмиратов.
Эти государства являются членами Стамбульской инициативы сотрудничества - партнерства между НАТО и странами Ближнего Востока, которые не входят в состав Альянса.
Встреча состоится на фоне растущего трансатлантического напряжения из-за войны в Иране после того, как президент США Дональд Трамп раскритиковал союзников по НАТО за то, что они не помогли открыть Ормузский пролив, а затем объявил о выводе около 5 тысяч военных из Германии.
Саммит второй год подряд планируют провести в максимально упрощенном и сжатом формате. Такой регламент ввели, чтобы удовлетворить требования президента США Дональда Трампа.
Напомним, ранее Дональд Трамп подтвердил планы по сокращению американского военного присутствия в Германии. По его словам, из ЕС могут перебросить более 5 тысяч военных США.
Согласно данным Politico, часть чиновников Пентагона была шокирована таким решением, поскольку до этого вывод войск из Германии не планировался.
В то же время в Минобороны США подтвердили намерения Трампа, а один из высокопоставленных чиновников в комментарии The New York Times назвал это "наказанием Германии" за ее позицию относительно войны в Иране.
На этом фоне Польша сообщила о готовности принять дополнительные американские войска в случае их переброски из Западной Европы.