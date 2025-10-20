Країни ЄС домовилися припинити імпорт російського газу до кінця 2027 року

"Енергетично незалежна Європа - це сильніша і безпечніша Європа. Хоча ми наполегливо працювали і докладали зусиль, щоб витіснити російський газ і нафту з Європи в останні роки, ми ще не досягли цієї мети", - заявив міністр клімату, енергетики та комунальних послуг Данії Ларс Аагаард.

Що погодили

Згідно з проєктом нового регламенту, повна заборона на імпорт російського трубопровідного газу та скрапленого природного газу (ЗПГ - ред.) набуде чинності з 1 січня 2028 року. Для чинних контрактів передбачено перехідний період: короткострокові угоди дозволять виконувати до червня 2026 року, а довгострокові - до початку 2028-го.

Документ запроваджує систему попереднього дозволу на імпорт газу, щоб не допустити потрапляння російського палива на ринок ЄС під виглядом транзиту або змішаних постачань.

Кожна країна Євросоюзу повинна розробити національний план диверсифікації джерел постачання, тоді як держави, які вже повністю відмовилися від російських енергоносіїв, звільняються від цього обов’язку.

Після затвердження Радою ЄС документ має бути узгоджений із Європарламентом, який пропонує пришвидшити процес - і повністю припинити імпорт уже з 2027 року.