Країни ЄС домовилися припинити імпорт російського газу до кінця 2027 року

Рада ЄС ухвалила спільну позицію щодо поетапного припинення імпорту російського газу в рамках плану REPowerEU, який передбачає повну відмову від російських енергоносіїв до 1 січня 2028 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Ради ЄС.
"Енергетично незалежна Європа - це сильніша і безпечніша Європа. Хоча ми наполегливо працювали і докладали зусиль, щоб витіснити російський газ і нафту з Європи в останні роки, ми ще не досягли цієї мети", - заявив міністр клімату, енергетики та комунальних послуг Данії Ларс Аагаард.
Згідно з проєктом нового регламенту, повна заборона на імпорт російського трубопровідного газу та скрапленого природного газу (ЗПГ - ред.) набуде чинності з 1 січня 2028 року. Для чинних контрактів передбачено перехідний період: короткострокові угоди дозволять виконувати до червня 2026 року, а довгострокові - до початку 2028-го.
Документ запроваджує систему попереднього дозволу на імпорт газу, щоб не допустити потрапляння російського палива на ринок ЄС під виглядом транзиту або змішаних постачань.
Кожна країна Євросоюзу повинна розробити національний план диверсифікації джерел постачання, тоді як держави, які вже повністю відмовилися від російських енергоносіїв, звільняються від цього обов’язку.
Після затвердження Радою ЄС документ має бути узгоджений із Європарламентом, який пропонує пришвидшити процес - і повністю припинити імпорт уже з 2027 року.
Президент США Дональд Трамп закликав європейські країни повністю відмовитися від закупівель російських енергоресурсів, які Кремль використовує для фінансування війни проти України.
Втім, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Будапешт не має наміру припиняти імпорт російського газу та нафти.
За словами Орбана, існують дві головні причини такої позиції:
Окрім Угорщини, Словаччина також продовжує закуповувати російський газ і нафту, тоді як інші держави ЄС відмовилися від співпраці з Москвою ще у 2022 році.
Україна, своєю чергою, допомагає Словаччині шукати альтернативу. Президент Володимир Зеленський нещодавно запевнив, що Київ готовий надати Братиславі доступ до інших енергетичних ринків, щоб зменшити залежність від Росії.
Також варто нагадати, що Австрія погодилась на ухвалення 19-го пакета санкцій Європейського Союзу проти Росії. Таким чином знято ключову перешкоду для голосування за санкції цього тижня.
Єврокомісія запропонувала для обговорення європейських країн 19-й пакет антиросійських санкцій ще 19 вересня. Обмеження передбачають повну відмову від імпорту російського газу в країни ЄС до 1 січня 2027 року.