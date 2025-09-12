ua en ru
Трамп нарешті вирішив дотиснути Росію, але тепер найскладніше, - Politico

США, П'ятниця 12 вересня 2025 11:16
Трамп нарешті вирішив дотиснути Росію, але тепер найскладніше, - Politico Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

США та ЄС намагаються виробити єдиний підхід до тиску на Кремль. У переговорах ключовими залишаються нафта, газ і торгові тарифи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Як наголошується в публікації, коаліція європейських лідерів переконала президента США Дональда Трампа, що Росія не зацікавлена в завершенні війни в Україні і має бути примушена сісти за стіл переговорів.

Тепер європейцям належить переконати непередбачуваний Білий дім узгодити, яким чином цього досягти.

За останній тиждень відбулася серія дипломатичних візитів, під час яких високопосадовці з обох боків Атлантики обговорювали нові фінансові обмеження та плани зі скорочення поставок російської нафти і газу.

До Вашингтона навіть було направлено технічну групу ЄС для опрацювання деталей пропозицій, основні цілі яких знаходять порозуміння в обох сторін.

"Трамп нарешті на нашому боці. Питання тепер у тому, як поєднати ці два підходи - сказав один дипломат ЄС на умовах анонімності.

Розбіжності щодо тарифів і санкцій

ЄС готує новий пакет санкцій проти Росії - вже 19-й з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року. Однак дипломати наголошують, що найефективніші дії можливі лише в партнерстві зі США.

Попри загальну згоду в необхідності тиску на Володимира Путіна, адміністрація Трампа воліє використовувати торговельні інструменти, наприклад тарифи. У той час як ЄС робить ставку на формальні санкції проти компаній і фінансових інститутів, які співпрацюють з Москвою.

Очікуються "палкі дискусії" зі США з приводу того, як саме бити по російській економіці, зазначив другий дипломат ЄС.

Червоні лінії Брюсселя

Цього тижня Трамп заявив представникам ЄС, що хоче запровадити 100% тарифи проти Індії та Китаю за купівлю російської енергії за умови, що Брюссель зробить те саме. Однак для ЄС це економічно і політично неможливо.

Такий крок суперечить базовим принципам ЄС. Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн знову підкреслила, що "тарифи - це податки" для європейських споживачів. Накладення тарифів на Індію і Китай завдало б величезної шкоди економіці союзу.

"Ми не вводимо мита. Ми - торговий блок. Ми - експортери. Експорт - двигун економіки ЄС. Це наша ДНК", - заявила Агата Демараїс, старший аналітик Європейської ради з міжнародних відносин.

Вона додала: "Партнери скажуть "ні", тому що ЄС за жодних обставин не збирається запроваджувати мита, особливо на такому рівні, проти Китаю та Індії".

Водночас ідея запровадження тарифів проти самої Росії в рамках 19-го пакета санкцій обговорювалася, але не отримала підтримки серед міністрів.

Енергетична співпраця

Трамп також закликав Європу повністю відмовитися від купівлі російських енергоресурсів, які Кремль використовує для фінансування війни. Це посилило позиції європейських лідерів, які наполягають на повному припиненні імпорту з Росії.

Міністр енергетики США Кріс Райт прибув до Брюсселя в четвер, щоб закріпити домовленості про закупівлю ЄС додаткових обсягів американського газу, нафти і ядерного палива на суму 750 мільярдів доларів. "Це амбітні цілі щодо імпорту енергії", - сказав він, підкресливши, що США здатні задовольнити зростаючий попит.

Єврокомісар з енергетики Дан Йоргенсен заявив, що має намір прискорити зобов'язання ЄС припинити імпорт російського газу до кінця 2027 року. "Я висунув пропозицію про заборону імпорту російського газу" - сказав він, зазначивши, що для цього Європі потрібна підтримка США у вигляді поставок більшого обсягу СПГ.

Ці плани відкривають значні комерційні перспективи для США і водночас посилюють позиції Брюсселя в переговорах з такими країнами, як Угорщина і Словаччина, які чинять опір відмові від російських ресурсів, пише Politico.

Нагадаємо, міністр енергетики США Кріс Райт заявив, що європейські країни мають припинити закуповувати російські нафту і газ, якщо хочуть, щоб Вашингтон пішов на посилення санкцій проти Москви.

За інформацією Financial Times, США чинитимуть тиск на країни G7, щоб ті запровадили для Індії та Китаю мита від 50 до 100% за купівлю російської нафти.

