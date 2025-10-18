Австрія змінила позицію щодо 19-го пакету санкцій проти РФ, - Reuters

Австрія повідомила, що погодиться на ухвалення нового санкційного пакета Європейського Союзу проти Росії, тим самим знявши ключову перешкоду для голосування за санкції наступного тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформаційне агентство Reuters .

Як відомо, 20 жовтня міністри закордонних справ Євросоюзу проведуть зустріч у Люксембурзі, щоб остаточно узгодити вже 19-й санкційний пакет проти Росії. Але ухвалення зайшло в глухий кут через Австрію.

Вена вимагала розморозити частину активів Росії, щоб компенсувати за їхній рахунок збитки австрійського Raiffeisen Bank International. Банк постраждав через штрафи, накладені на нього російським режимом.

Проте інші країни висловили спротив цій вимозі. Пакет потребує одностайного ухвалення усіх 27 країн-членів. Ймовірно, саме тому Австрія врешті-решт заявила про підтримку санкцій.

"Австрія підтримує подальший тиск на Росію та схвалить 19-й пакет санкцій у понеділок", - повідомило міністерство закордонних справ Австрії.