Головна » Новини » Політика

Австрія змінила позицію щодо 19-го пакету санкцій проти РФ, - Reuters

Австрія, Субота 18 жовтня 2025 19:13
UA EN RU
Австрія змінила позицію щодо 19-го пакету санкцій проти РФ, - Reuters Ілюстративне фото: Австрія блокувала нові санкції проти РФ (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Австрія повідомила, що погодиться на ухвалення нового санкційного пакета Європейського Союзу проти Росії, тим самим знявши ключову перешкоду для голосування за санкції наступного тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформаційне агентство Reuters.

Як відомо, 20 жовтня міністри закордонних справ Євросоюзу проведуть зустріч у Люксембурзі, щоб остаточно узгодити вже 19-й санкційний пакет проти Росії. Але ухвалення зайшло в глухий кут через Австрію.

Вена вимагала розморозити частину активів Росії, щоб компенсувати за їхній рахунок збитки австрійського Raiffeisen Bank International. Банк постраждав через штрафи, накладені на нього російським режимом.

Проте інші країни висловили спротив цій вимозі. Пакет потребує одностайного ухвалення усіх 27 країн-членів. Ймовірно, саме тому Австрія врешті-решт заявила про підтримку санкцій.

"Австрія підтримує подальший тиск на Росію та схвалить 19-й пакет санкцій у понеділок", - повідомило міністерство закордонних справ Австрії.

Нові санкції проти РФ

Ще 19 вересня Єврокомісія запропонувала для обговорення європейських країн 19-й пакет антиросійських санкцій. Ці обмеження, зокрема, передбачають повну відмову від імпорту російського газу до країн ЄС до 1 січня 2027 року.

Зазначимо, що у новому, 19-му пакеті Євросоюз планує запровадити жорсткіші обмеження щодо Росії. Під ударом будуть три ключові для Кремля сфери - це російська енергетика, фінансові послуги та торгівля.

Також в ЄС розуміють, що проросійські лідери Угорщини та Словаччини будуть намагатися заблокувати нові обмеження проти Кремля. Саме тому Єврокомісія запропонувала нову схему голосування, яка виключає спробу Будапешта та Братислави заблокувати обмеження.

