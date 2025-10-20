Страны ЕС договорились прекратить импорт российского газа до конца 2027 года

"Энергетически независимая Европа - это более сильная и безопасная Европа. Хотя мы упорно работали и прилагали усилия, чтобы вытеснить российский газ и нефть из Европы в последние годы, мы еще не достигли этой цели", - заявил министр климата, энергетики и коммунальных услуг Дании Ларс Аагаард.

Что согласовали

Согласно проекту нового регламента, полный запрет на импорт российского трубопроводного газа и сжиженного природного газа (СПГ - ред.) вступит в силу с 1 января 2028 года. Для действующих контрактов предусмотрен переходный период: краткосрочные соглашения позволят выполнять до июня 2026 года, а долгосрочные - до начала 2028-го.

Документ вводит систему предварительного разрешения на импорт газа, чтобы не допустить попадания российского топлива на рынок ЕС под видом транзита или смешанных поставок.

Каждая страна Евросоюза должна разработать национальный план диверсификации источников поставок, тогда как государства, которые уже полностью отказались от российских энергоносителей, освобождаются от этой обязанности.

После утверждения Советом ЕС документ должен быть согласован с Европарламентом, который предлагает ускорить процесс - и полностью прекратить импорт уже с 2027 года.