Головна » Новини » У світі

Країни ЄС домовилися припинити імпорт російського газу до кінця 2027 року

Європа, Понеділок 20 жовтня 2025 14:07
Країни ЄС домовилися припинити імпорт російського газу до кінця 2027 року Фото: міністр клімату, енергетики та комунальних послуг Данії Ларс Аагаард (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Рада ЄС ухвалила спільну позицію щодо поетапного припинення імпорту російського газу в рамках плану REPowerEU, який передбачає повну відмову від російських енергоносіїв до 1 січня 2028 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Ради ЄС.

"Енергетично незалежна Європа - це сильніша і безпечніша Європа. Хоча ми наполегливо працювали і докладали зусиль, щоб витіснити російський газ і нафту з Європи в останні роки, ми ще не досягли цієї мети", - заявив міністр клімату, енергетики та комунальних послуг Данії Ларс Аагаард.

Що погодили

Згідно з проєктом нового регламенту, повна заборона на імпорт російського трубопровідного газу та скрапленого природного газу (ЗПГ - ред.) набуде чинності з 1 січня 2028 року. Для чинних контрактів передбачено перехідний період: короткострокові угоди дозволять виконувати до червня 2026 року, а довгострокові - до початку 2028-го.

Документ запроваджує систему попереднього дозволу на імпорт газу, щоб не допустити потрапляння російського палива на ринок ЄС під виглядом транзиту або змішаних постачань.

Кожна країна Євросоюзу повинна розробити національний план диверсифікації джерел постачання, тоді як держави, які вже повністю відмовилися від російських енергоносіїв, звільняються від цього обов’язку.

Після затвердження Радою ЄС документ має бути узгоджений із Європарламентом, який пропонує пришвидшити процес - і повністю припинити імпорт уже з 2027 року.

В ЄС досі купують російську нафту та газ

Президент США Дональд Трамп закликав європейські країни повністю відмовитися від закупівель російських енергоресурсів, які Кремль використовує для фінансування війни проти України.

Втім, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Будапешт не має наміру припиняти імпорт російського газу та нафти.

За словами Орбана, існують дві головні причини такої позиції:

  • надійність постачань: політик вважає, що жодне альтернативне джерело не може гарантувати стабільність, яку забезпечують довгострокові угоди з Росією.
  • ціна енергоносіїв: прем’єр наголосив, що імпорт з інших країн коштуватиме дорожче, а це неминуче призведе до зростання тарифів для населення, чого уряд прагне уникнути.

Окрім Угорщини, Словаччина також продовжує закуповувати російський газ і нафту, тоді як інші держави ЄС відмовилися від співпраці з Москвою ще у 2022 році.

Україна, своєю чергою, допомагає Словаччині шукати альтернативу. Президент Володимир Зеленський нещодавно запевнив, що Київ готовий надати Братиславі доступ до інших енергетичних ринків, щоб зменшити залежність від Росії.

Пакет санкцій ЄС

Також варто нагадати, що Австрія погодилась на ухвалення 19-го пакета санкцій Європейського Союзу проти Росії. Таким чином знято ключову перешкоду для голосування за санкції цього тижня.

Єврокомісія запропонувала для обговорення європейських країн 19-й пакет антиросійських санкцій ще 19 вересня. Обмеження передбачають повну відмову від імпорту російського газу в країни ЄС до 1 січня 2027 року.

