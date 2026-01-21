У Краснодарському краї РФ дрони атакували НПЗ: сталася пожежа

Обстріли Афіпського НПЗ

Зазначимо, що Афіпський нафтопереробний завод дрони атакують не вперше. Наприклад, обстріл НПЗ стався в листопаді, відповідальність за який узяли Сили Оборони ЗСУ. Вони провели операцію з безпілотниками, внаслідок чого на заводі були вибухи і пожежа.

Також повідомлялося, що у вересні 2025 року українські військові завдали удару по Афіпському НПЗ у Краснодарському краї РФ. Унаслідок цього на одній із технологічних установок спалахнула пожежа.

Сталася НП на цьому ж НПЗ і в серпні минулого року, вночі 28 числа. Безпілотники вдарили по заводу, внаслідок атаки почалася пожежа.

Крім того, 10 лютого 2025 року Афіпський НПЗ став ціллю українських дронів. Тоді керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко повідомляв, що цей завод є одним із ключових НПЗ на території Росії.

Афіпський НПЗ постачає армію агресора

Зазначимо, що Афіпський нафтопереробний завод спеціалізується на виробництві бензину і дизельного палива. Підприємство активно задіяне в забезпеченні паливом російських військових.

Річний обсяг переробки нафти на Афіпському НПЗ становить близько 6,25 мільйона тонн. Це робить його одним із ключових паливних вузлів для армії РФ.

Однак у Краснодарському краї є й інші цілі для дронів ЗСУ. Наприклад, нещодавно під прицілом безпілотників опинився НПЗ, що розташований у Слов'янську на Кубані.