Один із ключових у Росії: вночі дрони атакували Афіпський НПЗ
Невідомі безпілотні літальні апарати (БпЛА), цієї ночі, 10 лютого, атакували Краснодар й Афіпський нафтопереробний завод (НПЗ) в Краснодарському краї, Російська Федерація.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал керівника Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрія Коваленка.
Що відомо про Афіпський НПЗ
Як пояснив Коваленко, Афіпський НПЗ, є одним із ключових НПЗ на території Росії з потужністю 6,25 млн тонн нафти на рік.
Нафтопереробний завод відіграє стратегічну роль для ворога у забезпеченні паливом військової техніки, особливо на південному напрямку.
"Розташування в Краснодарському краї робить його важливим логістичним центром для постачання дизельного пального та авіаційного гасу, які використовуються армією. Саме тому Афіпський НПЗ є не лише промисловим об'єктом, а й важливим елементом військової інфраструктури Росії", - додав Коваленко.
Обстріл Росії у ніч на 10 лютого
У ніч на 10 лютого краснодарські Telegram-канали жалілись на дронову атаку. Зокрема росЗМІ стверджували, що безпілотники фіксувались в районі міста Слов'янськ-на-Кубані, де працювала протиповітряна оборона (ППО). За словами очевидців, під час атаки пролунало щонайменше 10 вибухів.
Також в мережі були повідомлення про нібито влучання дрона в житловий будинок у Краснодарському краї через роботу ППО.
За словами губернатора Кубані, ще один дрон збили у селищі Афіпському. Уламки безпілотника також пошкодили приватний будинок.
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