РФ атакували невідомі дрони: прильоти на Афіпському та Новокуйбишевському НПЗ (відео)

Росія, Четвер 28 серпня 2025 04:38
РФ атакували невідомі дрони: прильоти на Афіпському та Новокуйбишевському НПЗ (відео) Ілюстративне фото: гасять пожежу в Росії (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

В ніч на 28 серпня вогонь охопив одні з найбільших НПЗ Росії - Афіпський та Новокуйбишевський, викликавши масштабні пожежі на стратегічних нафтопереробних заводах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.

Попередньо, Росію атакували невідомі дрони, внаслідок чого, як стверджується, на двох найбільших НПЗ Росії виникла пожежа. Відповідні кадри поширюються в соцмережах.

Так, у Самарській області під удар потрапив Новокуйбишевський нафтопереробний завод. Там вирує масштабна пожежа.

Зазначимо, що даний завод належить російській державній компанії "Роснефть" і являється одним з найбільших у Росії з річною потужністю переробки 8,3 млн тонн нафти. Він також виробляє пальне для військової авіації, зокрема для надзвукових літаків Ту-22М3.

10 березня 2025 року було здійснено найбільшу атаку на цей об'єкт, що призвело до тимчасової зупинки його роботи. Тоді внаслідок удару була пошкоджена головна установка первинної переробки нафти - КДУ-11, потужністю 18 900 тонн на добу. Це призвело до зупинки первинної переробки нафти на заводі з 2 серпня 2025 року.

А у Краснодарському краю в ніч на 28 серпня було атаковано Афіпський НПЗ.

Що відомо про атаку дронів на російські НПЗ

У ніч на 21 серпня українські дрони атакували Новошахтинський НПЗ у Ростовській області, після чого на підприємстві спалахнула масштабна пожежа. Уже 23 серпня стало відомо, що вогонь перекинувся на новий резервуар.

А ось у ніч на 24 серпня ціллю дронів став Сизранський нафтопереробний завод у Самарській області.

