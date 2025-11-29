Вибухи лунають півгодини. Невідомі дрони атакували один з найбільших НПЗ Росії

Фото: дрони вчергове вдарили по Афіпському НПЗ у Краснодарському краї (Getty Images)

В ніч на суботу, 29 листопада, невідомі дрони атакували Афіпський нафтопереробний завод, що розташований у Краснодарському краї Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські пабліки в Telegram.