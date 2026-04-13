Какой будет погода в Украине сегодня и где потеплеет до +15: прогноз синоптика

В Украине сегодня, 13 апреля, ожидаются дожди в центре и на юге. Днем температура поднимется до +15 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook синоптика Наталки Диденко.

"На неделе заморозки отступят, дни станут теплее, солнышка станет больше. За возможными дождями будем следить вместе ежедневно", - добавила Диденко.

В Киеве сегодня без существенных осадков. Днем прогнозируется 8-10 градусов тепла.

Днем наконец-то начнет теплеть, столбики термометров поднимутся до 10-13 градусов, в восточной части теплее - до +15 градусов.

На остальной территории Украины вероятность осадков меньше - или без существенных осадков, или местами небольшой дождь.

Сегодня дожди гарантированно пройдут в южной части страны и в центральных областях.

Погода в апреле

