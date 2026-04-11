Головна » Життя » Суспільство

На Великдень в Україні буде холодно, але потепління не за горами, - синоптик

10:10 11.04.2026 Сб
Названо дату, коли в Україні нарешті потеплішає
aimg Олена Чупровська
На Великдень в Україні буде холодно, але потепління не за горами, - синоптик Фото: синоптик дав прогноз на святкові вихідні (Getty Images)

Великдень українці зустрінуть з холоднечею. Проте потепління вже на горизонті.

Про це у коментарі РБК-Україна розповів начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань.

Головне

  • Апогей холоду - 10-11 квітня: вночі заморозки 0-3°C, вдень лише 4-9° тепла, місцями мокрий сніг
  • На Великдень, 12 квітня: вдень 7-12° тепла, збережуться нічні заморозки, місцями невеликий дощ
  • Потепління - з початку Великоднього тижня: температура поступово зростатиме до середньовесняних значень
  • Циклон "Rapunzel" втримає холод у суботу, антициклон "Quirin" принесе прояснення у неділю.

На свята залишатиметься холодно - очікуються заморозки вночі та мокрий сніг вдень. Але вже з наступного тижня температура поступово почне зростати до середньовесняних значень.

Апогей холоду уже минає

"Вчора та сьогодні, 10-11 квітня, апогей холоднечі. Вночі залишається висока ймовірність заморозків у повітрі 0-3°", - сказав Постригань.

Сьогодні вдень щільна хмарність циклону "Rapunzel" заважитиме сонцю прогрівати екс-арктичне повітря, температура буде невисокою, лише 4-9° тепла.

"Часом дощитиме, місцями можливий навіть мокрий сніг", - розповів Постригань.

На Великдень в Україні буде холодно, але потепління не за горами, - синоптикФото: синоптик Віталій Постригань розповів, коли потепліє в Україні (інфографіка РБК-Україна)

Що буде на Великдень, 12 квітня

"12 квітня, у Світле Христове Воскресіння, втручання північного антициклону "Quirin" зумовить більше прояснень та послаблення вітру. За таких умов актуальність заморозків 0-3° залишиться", - зазначив синоптик.

Вдень стане дещо комфортніше і тепліше - 7-12° тепла. Місцями випадатиме невеликий дощ.

Коли повернеться весняне тепло

Із наступного тижня в Україні поступово теплішатиме.

"Атмосфера вже перебудовується - із наступного тижня температура почне зростати, однак цей процес буде поступовим. Отже, на повернення тепла розраховуємо вже на початку Великоднього тижня", - підсумував Постригань.

Температурний фон почне поступово вирівнюватися і повертатися до більш звичних для середини весни значень.

Як повідомляло РБК-Україна, синоптик Наталка Діденко також попереджала про холодні вихідні.

УВеликодню ніч температура очікується +2+5°C, а вдень у неділю - скромне потепління до +7+11°C, на Лівобережжі - до +14°C.

Нагадаємо, синоптикиня Наталія Птуха також підтверджувала, що на Великдень кардинального потепління ще не буде.

Але з понеділка-вівторка ситуація почне змінюватися - більше прояснень, менше опадів і температура 11-16°C по Україні.

Трамп має намір масово помилувати своїх співробітників перед відходом із посади, - WSJ
