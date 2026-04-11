На Великдень в Україні буде холодно, але потепління не за горами, - синоптик

Великдень українці зустрінуть з холоднечею. Проте потепління вже на горизонті.

Про це у коментарі РБК-Україна розповів начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань.

Головне Апогей холоду - 10-11 квітня : вночі заморозки 0-3°C, вдень лише 4-9° тепла, місцями мокрий сніг

: вночі заморозки 0-3°C, вдень лише 4-9° тепла, місцями мокрий сніг На Великдень, 12 квітня : вдень 7-12° тепла, збережуться нічні заморозки, місцями невеликий дощ

: вдень 7-12° тепла, збережуться нічні заморозки, місцями невеликий дощ Потепління - з початку Великоднього тижня: температура поступово зростатиме до середньовесняних значень

- з початку Великоднього тижня: температура поступово зростатиме до середньовесняних значень Циклон "Rapunzel" втримає холод у суботу, антициклон "Quirin" принесе прояснення у неділю.

На свята залишатиметься холодно - очікуються заморозки вночі та мокрий сніг вдень. Але вже з наступного тижня температура поступово почне зростати до середньовесняних значень.

Апогей холоду уже минає

"Вчора та сьогодні, 10-11 квітня, апогей холоднечі. Вночі залишається висока ймовірність заморозків у повітрі 0-3°", - сказав Постригань.

Сьогодні вдень щільна хмарність циклону "Rapunzel" заважитиме сонцю прогрівати екс-арктичне повітря, температура буде невисокою, лише 4-9° тепла.

"Часом дощитиме, місцями можливий навіть мокрий сніг", - розповів Постригань.

Фото: синоптик Віталій Постригань розповів, коли потепліє в Україні (інфографіка РБК-Україна)

Що буде на Великдень, 12 квітня

"12 квітня, у Світле Христове Воскресіння, втручання північного антициклону "Quirin" зумовить більше прояснень та послаблення вітру. За таких умов актуальність заморозків 0-3° залишиться", - зазначив синоптик.

Вдень стане дещо комфортніше і тепліше - 7-12° тепла. Місцями випадатиме невеликий дощ.

Коли повернеться весняне тепло

Із наступного тижня в Україні поступово теплішатиме.

"Атмосфера вже перебудовується - із наступного тижня температура почне зростати, однак цей процес буде поступовим. Отже, на повернення тепла розраховуємо вже на початку Великоднього тижня", - підсумував Постригань.

Температурний фон почне поступово вирівнюватися і повертатися до більш звичних для середини весни значень.