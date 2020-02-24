Коронавирусом вне Китая заразились больше 2 тыс. человек

Фото: Тедрос Аданом Гебреисус (twitter.com/WHO)

Также известно о 23 смертях от вируса за пределами Китая

За пределами Китая в настоящее время зарегистрировано 2074 случая инфицирования коронавирусом COVID-19 в 28 странах. Об этом сообщил во время брифинга глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус, говорится в сообщении ВОЗ в Twitter.

Кроме того, известно о 23 смертях от вируса вне Китая, заявил глава ВОЗ.

По его словам, внезапное увеличение случаев заболевания в Италии, Иране и Южной Корее вызывает глубокую обеспокоенность ВОЗ.

В целом, по состоянию на утро 24 февраля, зафиксировано 77 тыс. 362 случая заражения COVID-19. Из них 2618 случаев были смертельными.

Напомним, за последние несколько дней резко возросло количество зараженных коронавирусом в Италии, Иране и Южной Корее. Также китайский вирус обнаружили в Ираке и Омане.

В частности, в Италии известно о более 200 случаях заражения и 6 летальных случаях. В Южной Корее за пару дней количество зараженных превысило 800 человек, умерли 8 граждан. Больше всего от коронавируса погибло в Иране - число жертв вспышки инфекции достигло 50 человек.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в связи со вспышкой китайского коронавируса за пределами Китая, Европейская комиссия решила выделить 232 млн евро для борьбы с дальнейшим распространением вируса.