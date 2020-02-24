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В Омане зафиксировали первые случаи заражения коронавирусом

Новости » Происшествия     24.02.2020 - 16:23
В Омане зафиксировали первые случаи заражения коронавирусом
Фото: коронавирус в Омане (timesofoman.com)

В Омане коронавирус выявили у двух гражданок Ирана

В Омане сегодня, 24 февраля, зафиксировали первые случаи заражения коронавирусом. Об этом сообщает местное издание OmanTV со ссылкой на местное Министерство здравоохранения.

Сообщается, что в Омане зарегистрировали первые два случая заражения коронавирусом. Издание отмечает, что опасный вирус обнаружили у двух гражданок Ирана.

Напомним, ранее сообщалось, что количество жертв коронавируса в Италии стремительно растет. На данный момент известно о шестерых умерших. Кроме того, у 224 человек подтвердили заражение коронавирусом. Евросоюз пока не будет закрывать границу в связи со вспышкой коронавируса в Италии.

Сегодня первый случай заражения коронавирусом был подтвержден в Ираке. По данным местных медиков, заражение выявили у пожилого гражданина Ирана, который проживает в южном городе Наджаф. До этого Ирак закрыл границу с Ираном после того, как Тегеран заявил о первом подтвержденном случае коронавируса у студентки, которая учится в Наджафе.

Также сегодня Кувейт, Бахрейн и Афганистан подтвердили первые случаи заражения новым коронавирусом.

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