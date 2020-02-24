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Еще в одной стране подтвердилось первое заражение коронавирусом

Новости » Происшествия     24.02.2020 - 13:23
Еще в одной стране подтвердилось первое заражение коронавирусом
Фото: коронавирус в Ираке (twitter.com/CGTNOfficial)

Ирак заявил о первом случае заражения коронавирусом

Первый случай заражения коронавирусом подтвержден в Ираке. Об этом пишет Al Jazeera со ссылкой на представителей Министерства здравоохранения Ирака.

Сообщается, что первый случай заражения коронавирусом выявили у пожилого гражданина Ирана, который проживает в южном городе Наджаф. Отметим, ранее Ирак закрыл границу с Ираном после того, как Тегеран заявил о первом подтвержденном случае коронавируса у студентки религиозной семинарии в Наджафе.

Напомним, ранее сообщалось, что число жертв коронавируса в Иране достигло 50 человек. При этом предполагается, что официальный Тегеран занижает данные о смертности в стране, поскольку цифра в 50 жертв касается города Кум и, по данным местных чиновников, была актуальна еще 13 февраля.

До этого Кувейт, Бахрейн и Афганистан подтвердили первые случаи заражения новым коронавирусом. В частности, Кувейт сообщил о трех случаях заражения, Бахрейн - об одном. Кроме того, министр здравоохранения Афганистана Ферозуддин Фероз заявил о первом случае заражения, пациент выявлен в провинции Герат.

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