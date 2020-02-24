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В Южной Корее увеличилось число жертв коронавируса

Новости » В мире     24.02.2020 - 15:06
В Южной Корее увеличилось число жертв коронавируса
Фото: рынок в Сеуле, Южная Корея (Reuters/Kim Hong-Ji)

От коронавируса в стране умерли 8 человек

В Южной Корее скончались еще два человека, инфицированных китайским коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным Корейского центра по контролю и профилактике заболеваний, оба умерших находились в больнице в Чхондо недалеко от города Тэгу, где ранее произошла вспышка коронавируса. Таким образом число жертв вируса в Южной Корее возросло до 8 человек.

Также власти страны сообщили о 231 новом случае заболевания коронавирусом. Всего по состоянию на 14:00 24 февраля в Южной Корее известно о 833 случаях инфицирования.

Напомним, сегодня утром сообщалось о 763 случаях заражения коронавирусом в Южной Корее. Большинство из них связаны с церковью в юго-восточном городе Тэгу: коронавирус выявили у членов религиозной группы, которая носит название Церковь Иисуса Синчхонджи.

Также РБК-Украина сообщало, что Южная Корея повысила уровень опасности до самого высокого после вспышки китайского коронавируса нового типа в стране

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